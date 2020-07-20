Населення України в 2020 вже скоротилося більш як на 100 тисяч осіб

Чисельність населення України на 1 червня склала понад 41 785 тисяч осіб. У період з січня по травень воно скоротилося більш як на 100 тисяч осіб.

Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

Згідно з даними, чисельність населення в Україні за оцінкою на 1 червня 2020 року склала 41 785,8 тисяч осіб.

У той час як протягом січня-травня 2020 року чисельність населення скоротилася на 116,7 тисячі осіб.

Крім того, суттєвим залишається перевищення числа померлих над числом живонароджених: на 100 померлих - 48 живонароджених.

Нагадаємо, чисельність населення України протягом січня-грудня 2019 року зменшилася на 250,8 тисячі осіб.

Також РБК-Україна писало, що Держслужба статистики оприлюднила дані про кількість померлих із зазначенням причин за січень-квітень.