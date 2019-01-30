Населення і бюджетні організації Волині скоротили споживання газу в 2018 році

Натомість, релігійні організації збільшили обсяги споживання на 6,34 %

В 2018 году на Волыни потреблено 476,5 млн куб. м голубого топлива. Это на 6,28% меньше в сравнении с 2017 годом. Уменьшение объемов распределения газа произошло за счет сокращения потребления бюджетными организациями и населением. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Волыньгаз".

В 2018 году домохозяйства сократили потребление природного газа на 9,4%, бюджетные учреждения – на 11,4%, промышленность – на 1,6 %, ТКЭ - на 3,6%. В то же время, религиозные организации увеличили объемы потребления на 6,34%.

"Населения впервые за последние два года снизило объемы потребления. Если в 2017 году бытовые потребители использовали 274,2 млн куб. м газа, то в 2018 году - 248,5 млн куб. м газа", - отметил коммерческий директор ПАО "Волыньгаз" Андрей Карпомиз.

По словам пресс-службы, вследствие уменьшения объемов потребления газа, в 2018 году компания недополучила тарифную выручку в размере 22,8 млн гривен (без НДС). Для сравнения, размер финансирования Инвестиционной программы, утвержденной НКРЭКУ, за прошлый год составил 26,7 млн гривен (без НДС).

"Одной из главных причин снижения потребления природного газа жителями Волыни является рост его цены, которую установил Кабинет Министров Украины. Напомним, что с 1 ноября прошлого года до 30 апреля 2019 года цена на газ для бытовых потребителей установлена на уровне 8,55 гривен за куб. м", - говорится в сообщении.