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NASA заявило про космічну гонку з Китаєм

Автор: Сергій Пишкін

За словами голови Національного управління США з аеронавтики й дослідженню космічного простору Білла Нельсона, Америка й Китай беруть участь у космічних перегонах між собою. NASA сподівається, що в майбутньому їй вдасться співпрацювати зі своїм опонентом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Білла Нельсона для The Washington Post.

Під час розмови з журналістом, голова NASA пригадав, що співпраця США та Росії розпочалась з початку програми "Союз-Аполлон" в 1975 році, попри те, що країни у той час перебували в стані холодної війни.

Зокрема, Нельсон відзначив й досягнення Китаю у розвитку космічної програми, яка, на його думку, є частиною й військової програми.

"Я думаю, що ми знаходимося в стані космічної гонки з Китаєм. Вони агресивні, вони гарні, але я б хотів, щоб вони зробили те, що свого часу зробив Радянський Союз в плані громадянської космічної програми, я б хотів, щоб вони співпрацювали і були прозорі", - відзначив голова агенції.

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