У NASA заявили про завершення місії марсохода Opportunity

Фото: NASA (з відкритих джерел)

Апарат проїхав по поверхні планети 45 км

Національне управління США по аеронавтиці і дослідженню космічного простору офіційно заявило про те, що місія марсохода Opportunity завершена. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на прес-реліз відомства.

Так, останній сеанс зв'язку з марсоходом відбувся 10 червня 2018 року. Його місія офіційно визнана завершеною. Апарат проїхав по поверхні планети 45 км

Зазначимо, апарат проїхав по поверхні Марса 45 кілометрів. Спочатку він був розрахований на експлуатацію протягом 90 марсіанських днів, але перевищив цей термін у 60 разів.

"Марсохід Opportunity припинив зв'язок із Землею, коли сильна пилова буря на Марсі накрила його розташування в червні 2018 року. Після більш ніж тисячі команд з відновлення контакту інженери з Центру управління космічними польотами Лабораторії реактивного руху NSAS зробили останню спробу відродити Opportunity у вівторок, але безуспішно. Останній сеанс зв'язку з марсоходом відбувся 10 червня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 16 серпня 2018 року NASA не змогли виявити апарат Opportunity, який зник після пилової бурі планетарного масштабу.