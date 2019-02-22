У NASA заявили, що кораблі Boeing і SpaceX несуть загрозу для космічної програми

У NASA попередили компанії Boeing і SpaceX про недоробки в пілотованих кораблях

Космическое агентство NASA предупредило компании Boeing и SpaceX о недоработках в пилотируемых кораблях, которые они разрабатывают. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, по мнению аэрокосмического управления, указанные недостатки могут отразиться на безопасности полетов. Сообщается, что это все угрожает планам США возродить свою программу пилотируемых полетов в космос.

Отмечено, что речь идет о кораблях CST-100 StarLiner (корабль Boeing) и Crew Dragon (корабль SpaceX). На 2 марта был запланирован первый беспилотный запуск Crew Dragon, причем его переносили несколько раз, так как нужно было провести дополнительное тестирование оборудования. Беспилотный запуск CST-100 StarLiner также был сдвинут — с марта на апрель.

Напомним, ранее сообщалось, что космическое агентство NASA опубликовало на своем сайте панорамное видео Марса, сделанное американским марсоходом Curiosity.