NASA відновило зв'язок із супутником, який прямує до Місяця
Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) заявило про відновлення зв'язку з супутником CAPSTONE, який наразі прямує до Місяця.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на блог NASA.
"Оператори місії відновили зв’язок із космічним апаратом NASA Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment (CAPSTONE)", - пише пресслужба NASA.
В управління обіцяють розкрити подробиці інциденту пізніше.
Відзначимо, що зв'язок із 25-кілограмовим мінісупутником було втрачено ще 4 липня після того, як він вийшов з орбіти Землі. За словами представника NASA, управління має інформацію про його траєкторію, а спеціалісти одразу почали працювати над тим, аби відновити з апаратом контакт.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно телескоп NASA Hubble продемонстрував нову вражаючу фотографію, на якій зображене кулясте зоряне скупчення NGC 6569.