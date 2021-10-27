NASA повідомило про нові проблеми з роботою телескопу Hubble

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) повідомило про збій у роботі телескопу Hubble. Наразі апарат перейшов у безпечний режим.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку телескопу Hubble.
Фахівці працюють над виправленням проблеми.
Зазначається, що наукові інструменти обсерваторії перейшли в безпечний режим ще 25 жовтня, після того, як виникла десинхронізація між ними та апаратурою зв'язку. Самі інструменти перебувають у доброму фізичному стані.