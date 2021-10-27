RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

NASA повідомило про нові проблеми з роботою телескопу Hubble

Автор: Сергій Пишкін

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) повідомило про збій у роботі телескопу Hubble. Наразі апарат перейшов у безпечний режим.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку телескопу Hubble.

Фахівці працюють над виправленням проблеми.

Зазначається, що наукові інструменти обсерваторії перейшли в безпечний режим ще 25 жовтня, після того, як виникла десинхронізація між ними та апаратурою зв'язку. Самі інструменти перебувають у доброму фізичному стані.

Читайте РБК-Україна в Google News
NASAHubble