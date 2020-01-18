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NASA спробує побудувати місячну базу з грибів

Новини » Телеком & IT     18.01.2020 - 09:39
NASA спробує побудувати місячну базу з грибів
Ілюстративне фото (flickr.com/Oliver Hine)

Дослідження NASA пропонує задіяти грибні організми в експедиції на Місяць і Марс

Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) показало проект використання грибів, щоб створити середовище проживання для людей за межами Землі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відомство.

Дослідження пропонує задіяти грибні організми в експедиції на Місяць і Марс, щоб побудувати бази для людей.

Повідомляється, що основним будівельним матеріалом повинен стати міцелій, грибниця, який буде кріпитися до жорсткого каркаса з синтетичних матеріалів. Стіни повинні складатися з трьох шарів. Зовнішній шар - це лід, який буде служити захистом від сонячної радіації і переходити в другій шар ціанобактерії. Ці організми забирають воду з крижаної кірки і виробляють кисень для космонавтів і поживні речовини для наступного шару притулку.

Третій шар - волокна міцелію, який дозволяє сформувати жорсткі стіни і перешкоджає руху мікроорганізмів всередину і назовні. Міцелій буде генетично модифікований так, щоб не мати можливості рости за межами притулку. Також його передбачається використовувати для освітлення, очищення води, регуляції режиму вологості і "самопочінкі".

Нагадаємо, раніше американське космічне агентство NASA виявило першу планету розміром з Землю в зоні з потенційно сприятливими умовами для життя земного типу.

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