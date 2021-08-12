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У NASA оцінили ризик зіткнення із Землею астероїда Бенну

Автор: Анастасія Рокитна

У найближчі 150 років астероїд Бенну не зіткнеться з Землею, хоча пройде відносно близько від неї. Цей астероїд вважається одним з найнебезпечніших для планети.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на NASA.

Шанс на падіння півкілометрової в поперечнику брили з масою 140 000 000 тонн на швидкості близько 13 км/с, однак, не нульовий. У NASA вирахували, що ймовірність такого глобального катаклізму - 1 з 2700 (0,037%).

Бенну залишається одним з двох головних кандидатів на зіткнення з Землею. Крім нього вивчають також астероїд 1950 DA.

Найнебезпечнішим буде зближення, що відбудеться 24 вересня 2182 року.

"Ймовірність зіткнення трохи зросла, але це незначна зміна, ймовірність зіткнення практично не змінилася. Я думаю, що в цілому ситуація покращилася", - заявив під час прес-конференції провідний автор Давіде Фарноккіа, що працює в центрі досліджень навколоземних об'єктів NASA в Каліфорнії.

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