У NASA оцінили ризик зіткнення із Землею астероїда Бенну

Шанс на падіння півкілометрової в поперечнику брили з масою 140 000 000 тонн на швидкості близько 13 км/с, однак, не нульовий. У NASA вирахували, що ймовірність такого глобального катаклізму - 1 з 2700 (0,037%).

Бенну залишається одним з двох головних кандидатів на зіткнення з Землею. Крім нього вивчають також астероїд 1950 DA.

Найнебезпечнішим буде зближення, що відбудеться 24 вересня 2182 року.

"Ймовірність зіткнення трохи зросла, але це незначна зміна, ймовірність зіткнення практично не змінилася. Я думаю, що в цілому ситуація покращилася", - заявив під час прес-конференції провідний автор Давіде Фарноккіа, що працює в центрі досліджень навколоземних об'єктів NASA в Каліфорнії.