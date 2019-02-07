У NASA відзначили падіння температури на Землі другий рік поспіль

Фото: NASA (з відкритих джерел)

Минулий рік увійшов у п'ятірку найбільш спекотних років на планеті

Минулий 2018 рік показав деяке зниження глобальної температури на Землі порівняно з піком 2016 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження Національного управління США з дослідження океанів і атмосфери (NОАА) і Національного управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

Разом з тим, 2018 рік все ж увійшов до п'ятірки найбільш спекотних років на планеті з 1880 року.

Так, у минулому році середня температура на Землі була на 0,83 градуси Цельсія вище, ніж зазначений вченими нормальний рівень. На піку - в 2016 році, перевищення становило 1 градус Цельсія.

Таким чином рекордними, за даними NASA, є останні п'ять років, серед яких минулий рік зайняв четверте місце - нижче зростання глобальної температури виявився тільки в 2014 року - 0,74 градуси Цельсія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що фахівці Національного аерокосмічного агентства США (NASA) вперше опублікували запис шуму вітру на Марсі.

1 грудня 2018 року сейсмограф автоматичної міжпланетної станції InSight зміг зафіксувати коливання, якими був звук марсіанського вітру. Його швидкість становила від 16 до 24 кілометрів на годину.