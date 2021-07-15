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NASA готується до порятунку Hubble: названо можливу причину поломки телескопу

Автор: Сергій Пишкін

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) знайшло ймовірну причину зламу телескопу Hubble. Наразі фахівці готуються до порятункової операції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA.

Як зазначає агенція, збій у роботі телескопу пов’язаний з комп'ютером корисного навантаження, який розташований у вузлі SI C&DH. Після виникнення поламки, усі прилади пристрою перейшли в безпечний режим.

NASA допускає версію того, що причиною збою міг бути модуль управління живленням Power Control Unit, який перебуває у тому ж самому вузлі, що й комп’ютер корисного живлення.

Пресслужба відзначає, що цей модуль містить регулятор потужності й захисний ланцюг, який відстежує рівень напруги. Найімовірніше те, що збій роботи телескопу виник саме через один із цих компонентів модуля.

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NASAполомкаHubble