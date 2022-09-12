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NASA готується випробувати надзвуковий літак X-59 QueSST: що відомо

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Понеділок 12 вересня 2022 16:06
NASA готується випробувати надзвуковий літак X-59 QueSST: що відомо Фото: NASA готується випробувати надзвуковий літак X-59 QueSST (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

NASA готується провести перший тестовий політ надзвукового літака X-59 QueSST вже до кінця року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA.

Голова мета місії - мінімізувати ефект звукового удару, коли літак перевищує швидкість звуку.

Як приклад, надзвуковий літак Concord здатний видати звуковий удар потужністю 160 децибелів, що може завдати шкоди людському вуху, у зв'язку з чим комерційні перельоти на надзвукових літаках заборонені на території США.

Вченим NASA вдалося знизити звуковий удар X-59 QueSST до 79 децибелів, а подальші дослідження повинні знизити його ще на кілька одиниць.

Очікується, що літак здатний розігнатися до швидкості майже 1,6 тисячі кілометрів на годину, а система NASA eXternal Vision System допомагатиме пілоту бачити "крізь" загострений ніс.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що NASA нещодавно знову не змогло запустити ракету з комічною капсулою на Місяць. Місію Artemis 1 довелося відкласти. Це була друга спроба запуску. Вперше фахівці NASA спробували запустити місію ще 29 серпня, але через технічні проблеми її перенесли.

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