NASA готує політ на Місяць: відома дата початку операції

Як відзначає пресслужба, після успішної генеральної репетиції NASA повернула ракету до місця збірки літальних апаратів.

"Зараз апарат Artemis 1 пройде остаточну перевірку готовності та підготовку до запуску перед його дебютним польотом, запланованим на кінець цього року", - пише пресслужба.

Сьогодні ж космічне управління орієнтується на часове вікно з 23 серпня по 6 вересня. Однак, наразі плануються роботи, які можуть вплинути на майбутній графік. Серед них, наприклад, вирішення технічних недоліків, які були виявлені під час останніх випробувань.