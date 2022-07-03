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NASA готує політ на Місяць: відома дата початку операції

Фото: NASA готує політ на Місяць (nasaspaceflight.com)
Автор: Сергій Пишкін

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) заявило про нову дату можливого запуску ракети в рамках місячної місії Artemis 1.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NASA Space Flight.

Як відзначає пресслужба, після успішної генеральної репетиції NASA повернула ракету до місця збірки літальних апаратів.

"Зараз апарат Artemis 1 пройде остаточну перевірку готовності та підготовку до запуску перед його дебютним польотом, запланованим на кінець цього року", - пише пресслужба.

Сьогодні ж космічне управління орієнтується на часове вікно з 23 серпня по 6 вересня. Однак, наразі плануються роботи, які можуть вплинути на майбутній графік. Серед них, наприклад, вирішення технічних недоліків, які були виявлені під час останніх випробувань.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно телескоп NASA Hubble продемонстрував нову вражаючу фотографію, на якій зображене кулясте зоряне скупчення NGC 6569.

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