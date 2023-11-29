NASA по данным спутников оценило урожай пшеницы на оккупированных территориях Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

По данным исследования, в текущем 2023/2024 маркетинговом сезоне посевные площади под озимой пшеницей на оккупированных территориях Украины сократились почти на 10%. При этом средняя урожайность озимой пшеницы более чем на 20% ниже показателей, которые получили фермеры на свободных территориях.

Проект NASA Harvest оценивает производство ключевых зерновых и масличных культур как на подконтрольных, так и на временно оккупированных территориях, используя для этого методы на базе спутниковых данных. Исследование помогает нам понять реальную ситуацию с посевами и общее состояние производства на временно оккупированных территориях. Это важный инструмент, позволяющий оценить характер и масштабы аграрной деятельности в условиях оккупации", - прокомментировал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Показатели производства озимой пшеницы в 2023/2024 маркетинговом году оценены следующим образом.

Оценки производства пшеницы озимой в 2023/2024 МГ

В прошлом сезоне общая площадь посевов озимой пшеницы составляла 7,2 млн га, из которых 1,8 млн га находились на временно оккупированных территориях (по состоянию на август 2022 года). Урожайность озимой пшеницы на оккупированных территориях была ниже на 16%, чем на свободных территориях. Кроме того, 8% посевов озимой пшеницы не было собрано.

Оценки производства озимой пшеницы в 2022/2023 МГ

"Наши спутниковые оценки тесно связаны с оценками Минагрополитики для подконтрольной Украине территории, и это дает нам уверенность в точности наших оценок для временно оккупированной территории. Сравнивая 2023 год с 2022 годом, мы наблюдаем существенное уменьшение посевных площадей на оккупированных территориях, которое сопровождается ростом заброшенных пахотных земель. Хотя хорошие погодные условия в этом сезоне способствовали повышению урожайности, наш анализ также выявил значительные площади сельскохозяйственных угодий в плохом состоянии и запущенность, сосредоточенные вдоль линии фронта", - прокомментировала директор NASA Harvest Инбал Беккер-Решеф.

NASA Harvest - консорциум NASA по вопросам глобальной продовольственной безопасности и сельского хозяйства. Миссия NASA Harvest состоит в том, чтобы обеспечить и способствовать внедрению спутниковых наблюдений Земли государственными и частными организациями в пользу продовольственной безопасности, сельского хозяйства, а также устойчивости человека и окружающей среды в США и во всем мире.

Прогноз урожая

Напомним, Министерство аграрной политики Украины в очередной раз повысило прогноз урожая зерновых и масличных в этом году с 76,7 млн тонн до 79,1 млн тонн, учитывая лучшую урожайность основных культур.

В частности, в этом году украинские аграрии могут собрать около 57,5 млн тонн зерновых и 21,6 млн тонн масличных.

По предварительным оценкам Минагрополитики, в 2023 году аграрии смогут собрать зерновых в следующих объемах: пшеницы - 21,7 млн тонн, ячменя - 5,7 млн тонн и кукурузы - 28,5 млн тонн.