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Для нас это "не полетит". Глава МИД Украины о "мирных планах" президента Бразилии

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Вторник 02 мая 2023 17:30
Для нас это "не полетит". Глава МИД Украины о "мирных планах" президента Бразилии Фото: Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва сам решает, какие его заявления относительно мирных "планов" урегулирования войны в Украине уместны. Однако все предложения, при которых Украина должна уступить территории "не полетят".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, которое приводит BandNews TV.

"Это называется искусством дипломатии. Мы оставляем президенту (Бразилии - ред.) Луле решать, что он считает уместным. Но, как я уже сказал, для нас все, что будет означать, что Украина должна уступить территории, "не полетит", - объяснил министр.

По его словам, Украина будет очень откровенной по этому поводу, и это уже происходило, когда делали замечания по этой теме.

"Во-вторых, этот конфликт нельзя замораживать, этого нужно избегать любой ценой", - добавил Кулеба.

Напомним, что ранее президент Бразилии призвал США прекратить "поощрять" войну в Украине.

Также президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о бесполезности поиска виновных в войне в Украине. При этом он призвал стороны к переговорам.

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко сказал, что Украина наблюдает за "мирными инициативами" президента Бразилии для завершения войны. Однако призывает не относиться одинаково к стране-агрессору и защищаемой стороне.

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