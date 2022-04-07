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У нас немає оптимізму, що НАТО як альянс буде поставляти Україні необхідну зброю, - Кулеба

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Брюссель, Четвер 07 квітня 2022 17:01
У нас немає оптимізму, що НАТО як альянс буде поставляти Україні необхідну зброю, - Кулеба Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в України немає оптимізму, що НАТО буде поставляти Україні необхідну зброю на тлі повномасштабної війни Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Я з обережним оптимізмом ставлюся до поставок від деяких союзників, але у мене немає оптимізму, що НАТО в цілому буде поставляти Україні необхідну зброю в доступному для огляду майбутньому. Це може змінитися, але поки я цього не бачу", - заявив Кулеба.

За його словами, НАТО як інститут заохочує союзників, які бажають допомогти, надавати Україні допомогу.

"Так це працює зараз. І НАТО служить платформою для обговорення таких речей", - додав міністр.

Війна Росії проти України триває 43-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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