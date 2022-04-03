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Нас має почути весь світ. В Україні створили сайт, на якому можна розповісти історію війни

Фото: в Україні створили сайт на якому можна розповісти історію війни (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство культури та інформаційної політики запустило платформу "Моя війна". Кожен українець має змогу розповісти усьому світу про військові злочини російських військових.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт "Моя війна".

На сайті українці можуть описати реальні факти, розповісти про власні переживання під час війни.

Також до історії можна прикріпити фотографію або ж відеоролик, який підтверджуватиме військові злочини окупантів. В майбутньому ці свідчення будуть доказами проти Російської Федерації.

"Мільйони українців стали безпосередніми свідками безпрецедентної для всього цивілізованого світу жорстокої війни Росії проти України у самому центрі Європи. Розкажіть свою історію про війну в Україні! Нас має почути весь світ!", - пише пресслужба сайту.

Війна Росії проти України триває тридцять дев'ять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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