Нас ждет эпидемия ВИЧ/СПИДа? Европа советует Украине декриминализировать наркотики

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Почему международные эксперты советуют Украине изменить подход к наркополитике и сосредоточиться на лечении, а не наказании.

Чем декриминализация отличается от легализации?

Какие факторы толкают Украину к новой волне ВИЧ/СПИДа?

Как война влияет на распространение наркотиков и ВИЧ в прифронтовых регионах, и как на это реагирует система здравоохранения?

Как ПТСР, ментальное здоровье и социальная изоляция могут увеличить употребление психоактивных веществ - и как действовать уже сейчас?

Какой поддержки Украина может ожидать от Европы, и что нужно сделать внутри страны, чтобы ее получить?

Украина тратит больше ресурсов на наказание наркозависимых, чем на их лечение

Действующее украинское законодательство о наркотических средствах разрабатывалось 30 лет назад без участия медиков и представителей социальной сферы. А значит, в Украине речь идет лишь о том, чтобы запрещать наркотики и наказывать наркозависимых. На это обратили внимание специалисты Комиссии по наркополитике Восточной, Центральной Европы и Центральной Азии во время недавнего визита в Киев.

Действительно, в исследовании БФ "Здоровые решения" приведены статистические данные, согласно которым в 2023 году более 10 тысяч человек осудили по статье 309 Уголовного кодекса за хранение наркотиков. В этом же исследовании отмечается, что в 90% случаев суды освобождают осужденных от отбывания наказания с испытательным сроком, но без обязательства проходить лечение от зависимости.

Поэтому Украина тратит больше ресурсов на преследование и наказание наркозависимых, чем на терапию. Это приводит к распространению инфекционных заболеваний (в частности, ВИЧ и вирусных гепатитов), росту смертности, социальной изоляции и стигматизации людей с зависимостью, которые боятся обращаться за медицинской помощью из-за страха подвергнуться уголовному преследованию.

В Департаменте противодействия наркопреступности Нацполиции Украины комментируют РБК-Украина это так: украинское законодательство не предусматривает какой-либо ответственности за употребление наркотических средств.

Что касается хранения наркотиков, то если речь идет о небольшом количестве (до 10 суточных доз для собственного употребления), уголовной ответственности нет, а есть только административная.

Вместе с тем согласно статье 309 Уголовного кодекса незаконные производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств или их аналогов без цели сбыта относятся к категории уголовных проступков.

Наказание может быть таким:

штраф от одной до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов

исправительные работы на срок до двух лет

арест на срок до шести месяцев

ограничение свободы на срок до пяти лет

А вот лишение свободы не предусмотрено.

Кроме того, 23 августа 2023 года Верховная Рада приняла закон, которым наказание в виде ареста заменено пробационным надзором. То есть речь идет об ограничении прав и свобод по решению суда, при этом применяются надзорные и социально-воспитательные меры без изоляции от общества.

В Департаменте подчеркнули, что действующее законодательство не имеет целью изолировать наркозависимых. А человек, который добровольно обратился в лечебное учреждение и начал лечение от наркозависимости, освобождается от уголовной ответственности.

Психиатр-нарколог Борис Михайлов в этом контексте отмечает, что лечение зависимостей в Украине является анонимным.

"Что касается преследования наркозависимых и их страх из-за этого обращаться за медицинской помощью, то это не так. В Украине лечение любой зависимости является анонимным. Без специального запроса суда или правоохранительных органов в отношении конкретного лица врачи не имеют права никому ничего сообщать и разглашать. И мы единственные в мире сохранили наркологическую службу, то есть имеем врачей-наркологов, которые занимаются исключительно лечением зависимостей", - прокомментировал он для РБК-Украина.

Михайлов отмечает: лечение является добровольным - врачи не могут заставить человека лечиться, такое решение он должен принять сам. Исключением являются лишь ситуации, когда человек и его действия опасны и для него самого, и для других людей. Например, без информированного согласия на лечение врачи могут принудительно госпитализировать человека с алкогольным делирием (так называемой "белой горячкой"), героиновым психозом и тому подобное.

Наркотическая зависимость - это болезнь, а не преступление

Один из комиссионеров, бывший исполнительный директор Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, член Глобальной комиссии по наркополитике Мишель Казачкин во время встречи с журналистами в Киеве отметил: "преступление - это наркотрафик, а зависимость - это болезнь, которую нужно лечить".

"Если у вас есть наркотики для личного использования, и вы не наносите никакого вреда другим, это нельзя считать правонарушением", - отметил Мишель в разговоре с РБК-Украина.

В Киеве состоялась встреча Комиссии по наркополитике Восточной, Центральной Европы и Центральной Азии с представителями Министерства юстиции и МВД, а также с журналистами (фото: БФ "Здоровые решения")

Он отметил, что "на пути евроинтеграции Украина должна гармонизировать свое законодательство с европейским", ведь "невозможно быть преступником в Украине и непреступником при аналогичной ситуации - в соседней европейской стране, в которой потребление психоактивных веществ декриминализировано".

"Тюрьма - не лучшее место для здоровья. И данные многих отчетов свидетельствуют, что в Украине туберкулез очень распространен именно в тюрьмах, как и ВИЧ. Наркозависимые люди, оказавшись за решеткой, не получают лечения, а доступ к наркотику они все равно ищут - через "тюремные каналы", - отметил профессор.

Казачкин также обратил внимание на условность деления психоактивных веществ на легальные и нелегальные. Например, героин может быть запрещенным, если его достать где-то "на улице", но легальным обезболивающим препаратом под названием диацетилморфин, если человек приобрел его по рецепту врача.

"Декриминализация не означает, что все массово пойдут покупать опасные вещества. Нет. Это моя точка зрения", - добавил эксперт.

Психиатр-нарколог Евгений Скрипник поддерживает декриминализацию хранения наркотических веществ для собственного потребления и также отмечает, что наркозависимость - это болезнь, а не преступление.

"Я однозначно поддерживаю декриминализацию наркотиков для собственного потребления. Хочу также сказать, что декриминализация не равна легализации. Это не о том, чтобы наркотики стали "доступными", а о том, чтобы человека не наказывали за сам факт употребления. Декриминализация не отменяет наказание за сбыт, контрабанду, производство наркотиков", - говорит специалист в комментарии РБК-Украина.

По словам Скрипника, многие люди боятся обращаться к врачу, боятся признавать, что принимают наркотики, боятся уголовной ответственности, а потому не лечатся. Врач уверен: люди с зависимостью должны получать лечение, а не тюремные сроки и наказание.

Также, говорит эксперт, благодаря декриминализации будет уменьшаться стигма. То есть "будет понимание, что эти люди - не наркоманы, а больные". Они будут получать лечение, и, как следствие, количество людей, употребляющих наркотики, будет уменьшаться.

"Как психиатр и нарколог я вижу это так. Зависимость - это нейробиологическое нарушение, которое требует комплексного лечения, а не уголовного наказания. Декриминализация - это шаг к гуманизации психиатрии и медицины в целом. Сейчас 1-1,5 млн украинцев употребляют наркотики, и ситуация прогрессирует. Во многих странах, где уже декриминализированы наркотики для собственного потребления, например Португалия, Чехия, Канада, наблюдается уменьшение количества людей с зависимостями", - отметил врач.

В Департаменте противодействия наркопреступности Нацполиции Украины прокомментировали заявление Мишеля Казачкина относительно так называемых "тюремных каналов" поставки наркотиков. Там отметили, что правоохранительные органы осуществляют комплексную работу по выявлению таких каналов и противодействию.

Правоохранители рассказали, что в учреждениях исполнения наказаний осужденные нелегально используют средства мобильной связи и интернет-ресурсы, чтобы получить наркотики. Такое происходит потому, что лица, находящиеся в местах лишения свободы, в частности за совершение тяжких наркопреступлений, нередко сохраняют прямое влияние на организацию и управление преступными процессами как в колонии, так и за ее пределами.

Эти схемы работники правоохранительных органов разоблачают в рамках уголовных производств.

По лечению осужденных в Департаменте отметили, что в учреждениях исполнения наказаний действует программа заместительной поддерживающей терапии, которая координируется Государственной уголовно-исполнительной службой Украины и Минздравом.

Около 85% людей, употребляющих наркотики, контролируют их использование

Мишель Казачкин отметил, что, по данным ООН, около 85% людей, употребляющих наркотики, контролируют их применение.

"Большинство людей, которые употребляют наркотики и другие психоактивные вещества, чувствуют себя вполне хорошо и даже контролируют себя. Я - гражданин Франции. Я выпиваю один-два бокала вина каждый день - это культура нашей страны. У меня нет алкогольной зависимости. И если я попадаю в мусульманскую страну, я без проблем обхожусь без алкоголя. То же самое в отношении лекарств и веществ. Если человек принимает определенные препараты, но может без проблем прекратить это - значит, у него нет зависимости и он контролирует использование этих средств", - отмечает специалист.

А зависимость, по словам комиссионера, - это состояние, когда человек уже не может контролировать свою потребность в определенных веществах. Многое зависит и от самого вещества. Например, медицинский каннабис: если применять его в небольших дозах, риск формирования зависимости очень низкий. В случае использования героина известно о 36-40% людей, которые становятся зависимыми. То есть это меньше половины от всех потребителей героина.

Мишель Казачкин (фото: БФ "Здоровые решения")

Врач Борис Михайлов прокомментировал утверждение о контролируемом употреблении наркотиков.

"Те, кто имеют доступ к определенным веществам, например к химически чистому кокаину, действительно десятилетиями могут быть на контролируемом употреблении. Контролируемое употребление нередко сохраняют и те, кто имеет доступ к медицинскому морфию. Но я не считаю, что мы, опираясь на принципы гуманности, должны "бросить" в популяцию наркотики и поставить на каждом углу автоматы с одноразовыми шприцами или стеклянные трубки для курения марихуаны", - говорит он.

При том, людей, которые могут контролируемо употреблять наркотики и продолжать активную и полноценную социальную жизнь, не так уж и много. А для людей, которые становятся зависимыми, эта зависимость может стать фатальной.

"Есть люди, которые приходят к наркологам, чтобы "сбросить", то есть уменьшить дозу, "почиститься". И не скрывают этого. Обычно это потребители опиоидов. Они употребляют наркотики, постепенно повышая дозу для достижения эйфории, и приходят к врачам с намерением пройти "детокс", когда чувствуют, что их доза уже стала "слишком высокой" и токсичной. После лечения они возвращаются к употреблению наркотика, но "комфортному" употреблению, то есть начинают "историю с чистого листа" - с невысоких и приятных доз. И так и ходят циклами: комфортное потребление - токсичное потребление - лечение для очищения организма - снова комфортное потребление - снова отравление организма. То есть есть и такие примеры "контролируемого употребления", - рассказал врач.

Стоит только получить доступ к наркотику - и человек станет наркоманом?

Казачкин акцентировал внимание на влиянии общественного мнения, которое убеждает: если человек получит доступ к наркотику, он непременно станет зависимым и, в конце концов, "окажется на улице, где и закончит свою жизнь".

"Важна профилактика зависимости - без запретов, а с основательным объяснением вреда. Ведь если, например, подросткам только запрещать, не объясняя последствий, они непременно найдут способы получить то, что запрещено, и попробуют его. Профилактика должна заключаться и в объяснении вреда, и в осознании того, что это - выбор человека и его личная ответственность. Человек должен знать о рисках и о симптомах зависимости", - отметил профессор.

"Врачи сами очень мало знают о наркотиках. И некоторые даже стесняются открыто говорить об этом с пациентами. По аналогии, как, например, они стесняются говорить с подростками о сексуальной жизни, так же они не знают, как говорить о наркотиках. В то же время репрессивная, карательная система в отношении наркотиков точно не способствует росту осведомленности и профилактике", - добавил эксперт.

Мишель отметил, что курение вызывает значительно более высокие риски для здоровья, чем употребление наркотиков.

"А когда мы пьем алкоголь, то вообще говорим тосты "за здоровье", хотя и алкоголь очень опасен. А преследование есть только в отношении наркотиков", - отметил профессор.

Борис Михайлов соглашается с тем, что необходима профилактика формирования зависимостей.

"С проблемой зависимостей следует бороться прежде всего благодаря образовательным мероприятиям и пропаганде здорового образа жизни. Медицина в Украине борется с последствиями, а не с причинами, и оказывает помощь людям, которые уже являются зависимыми. Для предотвращения распространенности зависимостей необходима государственная межотраслевая программа профилактики", - подчеркнул украинский специалист.

ВИЧ/СПИД и другие инфекционные заболевания: что ждет Украину

По словам Казачкина, нам следует ожидать увеличения количества случаев ВИЧ/СПИДа, туберкулеза, гепатитов.

"Уже есть данные, что частота инфекций растет, хотя Украина - одна из немногих стран Восточной Европы, в которой количество случаев таких заболеваний за последние 10 лет уменьшилось. Этого не произошло в Центральной Азии, не произошло в РФ. Украина была очень успешной в этом плане", - сказал он.

Зато "сейчас есть большой риск инфицирования людей не только через наркотики - ведь мы до сих пор не знаем, означает ли увеличение их употребления увеличение показателя именно инъекционного употребления".

"Но уже есть цифры, которые свидетельствуют, что количество новых случаев инфекций растет по мере приближения линии фронта - речь идет о расстоянии около 100 км. И это всегда было так во время войн, а обусловлено сложной гуманитарной и экономической ситуацией в прифронтовых регионах. Итак, первый факт: нужно ожидать увеличения заболеваемости. Второй факт: в Украине есть эффективная система медицинской помощи, в том числе антиретровирусной терапии для ВИЧ-инфицированных. Однако значительная часть расходов финансировалась за счет международных доноров, а сейчас финансирование сокращается. Поэтому стоит ожидать больших трудностей", - говорит профессор.

Он добавил, что в странах, где действует "репрессивный" режим в отношении наркозависимости, человек вынужден скрываться, чтобы избежать заключения. И когда наступает момент, что ему нужно получить очередную дозу, он ищет любые способы. И к нему может попасть уже использованный шприц "от товарища". Именно так часто происходит инфицирование ВИЧ.

Поможет ли Украине декриминализация наркотиков: позиция правоохранителей

В Департаменте противодействия наркопреступности Нацполиции Украины рассказали о наркорынке и распространенности наркозависимости в Украине и возможных последствиях декриминализации наркотиков.

Прежде всего правоохранители отметили, что "ассортимент" запрещенных веществ в Украине постоянно расширяется, а их доступность растет.

Особенно тревожной является тенденция к "помолодению" потребителей наркотиков - все чаще их начинает употреблять молодежь.

Наркорынок сейчас активно функционирует благодаря бесконтактным методам торговли через интернет-платформы, анонимные мессенджеры, банковские сервисы.

В этом контексте вопрос декриминализации хранения наркотиков для собственного потребления является очень чувствительным. И хотя в целом необходимо совершенствовать законодательство в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, сейчас нецелесообразно и не время декриминализировать деяния, о которых идет речь в статье 309 Уголовного кодекса.

Правоохранители подчеркивают:

Во-первых, общественная опасность таких деяний сохраняется , особенно если речь идет о больших объемах наркотиков или совершение правонарушения группой лиц. Цель действий (или это сбыт, или личное потребление) в таких случаях не уменьшает риски.

, особенно если речь идет о больших объемах наркотиков или совершение правонарушения группой лиц. Цель действий (или это сбыт, или личное потребление) в таких случаях не уменьшает риски. Во-вторых, декриминализация может создать благоприятные условия для развития наркорынка , в частности для распространения наркотиков среди новых категорий населения, которые ранее не были вовлечены в незаконный оборот.

, в частности для распространения наркотиков среди новых категорий населения, которые ранее не были вовлечены в незаконный оборот. В-третьих, отмена уголовной ответственности не решает проблему наркозависимости. Лицо будет продолжать употреблять наркотики, только уже полулегально.

А значит, декриминализация не преодолеет основную проблему - распространение наркотиков и рост показателей наркозависимости.

Представители правоохранительных органов считают, что решать этот вопрос необходимо разновекторно, в том числе анализируя опыт других стран - риски, последствия, конечную цель и тому подобное.

Европа советует Украине декриминализировать наркотики. Но возможно ли это? (фото: Getty Images)

Перспективы относительно помощи западных стран в преодолении зависимостей

По мнению Мишеля Казачкина, первый шаг в преодолении проблемы зависимостей среди украинцев вследствие войны - это признание со стороны власти и Минздрава, что такая проблема вообще есть.

Профессор отметил, что ментальное здоровье украинцев и зависимости станут значительным вызовом для сферы общественного здоровья в будущем, в частности после окончания войны.

При этом уже сейчас нет четкой границы между гражданским и военным секторами среди населения, ведь они взаимосвязаны. И чем больше ветеранов будут возвращаться с войны в гражданский сектор, тем больше будет это пересечение. Ветераны будут употреблять наркотики, в частности, для того, чтобы адаптироваться к гражданской жизни, преодолеть боль от травм, справиться с потерей ориентиров.

"Будет потребность в большем количестве узкоспециализированных специалистов, но и специалисты первичного звена медицинской помощи непременно должны уметь работать с такими состояниями. Ведь это звено первого контакта пациента с врачом. В то же время есть данные о том, что уже сейчас в Украине не хватает медиков. Многие украинские женщины работали в медицинской сфере, и в период полномасштабной войны они выехали из страны. Поэтому проблемой будет еще и дефицит кадров", - предостерегает Мишель.

На вопрос о перспективах помощи западных стран и о том, не останется ли Украина один на один с эпидемией зависимостей и инфекционных заболеваний, Казачкин ответил, что в Западной Европе сейчас непростая экономическая ситуация.

"У нас есть большое желание помогать Украине и есть симпатия к Украине. Но есть сложный постковидный период и связанная с ним значительная финансовая нагрузка. А также есть большие расходы на вооружение НАТО. А еще есть общественное мнение. Наши пациенты не готовы ждать, скажем, лечения у определенного врача или открытия у себя больницы, осознавая, что в это время деньги идут в страны Африки, Южной Америки, Азии или Восточной Европы. Но это не значит, что помощи не будет", - заверил он.

Член Глобальной комиссии по наркополитике предположил, что в ближайшие несколько лет объемы помощи даже возрастут, но многое будет зависеть от политической ситуации в США, Франции и остальных странах мира.