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Порушить суверенітет України: в НАТО оцінили наслідки можливого визнання Росією "ЛДНР"

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Бельгія, Четвер 17 лютого 2022 15:02
Порушить суверенітет України: в НАТО оцінили наслідки можливого визнання Росією "ЛДНР" Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністри оборони країн НАТО заявили, що визнання Росією "ЛДНР" означатиме порушення суверенітету України. Крім цього, це буде порушенням мінських домовленостей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Йенса Столтенберга під час брифінгу.

"Ми все погодилися з тим, що це стане ще одним порушенням територіальної цілісності та суверенітету України, мінських домовленостей та підірве зусилля щодо пошуку політичних рішень у нормандському форматі", - заявив Столтенберг.

Нагадаємо, напередодні Державна дума Російської Федерації звернулася до президента Володимира Путіна із проханням про визнання "ЛДНР".

Зазначимо, Україна звернулася до Радбезу ООН через те питання.

Додамо, у Міністерстві оборони України вважають, що Путін може визнати "ЛДНР". У відомстві припускають, що президента РФ цим будуть шантажувати.

При цьому Кремлі вважають, що це нібито не корелюється з мінськими угодами.

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