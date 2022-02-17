Порушить суверенітет України: в НАТО оцінили наслідки можливого визнання Росією "ЛДНР"

Міністри оборони країн НАТО заявили, що визнання Росією "ЛДНР" означатиме порушення суверенітету України. Крім цього, це буде порушенням мінських домовленостей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Йенса Столтенберга під час брифінгу.

"Ми все погодилися з тим, що це стане ще одним порушенням територіальної цілісності та суверенітету України, мінських домовленостей та підірве зусилля щодо пошуку політичних рішень у нормандському форматі", - заявив Столтенберг.

Нагадаємо, напередодні Державна дума Російської Федерації звернулася до президента Володимира Путіна із проханням про визнання "ЛДНР".

Зазначимо, Україна звернулася до Радбезу ООН через те питання.

Додамо, у Міністерстві оборони України вважають, що Путін може визнати "ЛДНР". У відомстві припускають, що президента РФ цим будуть шантажувати.

При цьому Кремлі вважають, що це нібито не корелюється з мінськими угодами.