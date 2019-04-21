Порушення у другому турі виборів в Україні: усі подробиці

У другий тур виборів в Україні, який призначений на 21 квітня, вийшли два кандидати - Петро Порошенко та Володимир Зеленський. Докладніше про те, як проходить голосування за кандидатів і про ситуацію на виборчих дільницях - у матеріалі РБК-Україна.

Сьогодні в Україні призначено другий тур виборів

Повторне голосування на чергових виборах президента України відбудеться сьогодні, 21 квітня, на всій території України (крім окупованих районів), а також на виборчих дільницях за кордоном. В Україні виборці зможуть проголосувати з 08:00 ранку до 20:00 вечора. Після закриття виборчих дільниць очікується оголошення перших результатів екзит-полів (20:00 - дані станом на 18:00 та 22:00 - станом на 20:00). Далі Центрвиборчком почне підрахунок голосів і, як очікується, до 1 травня ЦВК має оголосити офіційні результати виборів.

Перший тур виборів

Перший тур виборів в Україні пройшов 31 березня 2019 року, участь у голосуванні взяли понад 18 млн осіб. За результатами підрахунків у другий тур вийшли два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів. Лідером, згідно з результатами голосування, став Володимир Зеленський, за якого проголосували понад 5,7 млн осіб (30,24%). Чинний президент Петро Порошенко зайняв друге місце з підтримкою понад 3 млн виборців (15,95%).

У день голосування в Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що за день за фактами порушень в ході виборів було відкрито 25 кримінальних справ. Всього ж було зафіксовано понад 1,7 тис. повідомлень про порушення.

За порушення виборчого законодавства передбачено штраф або позбавлення волі

Участь у голосуванні на виборах президента мають право брати всі громадяни України, яким виповнилося 18 років. При цьому, голосування проводиться за місцем реєстрації громадян. Щоб змінити місце голосування і голосувати не за пропискою до 15 квітня необхідно було звернутися з відповідною заявою в органи Держреєстру виборців.

Заповнюючи бюлетень забороняється його фото- або відеофіксація, а також присутність сторонніх осіб у кабінці для голосування. Виборцям також забороняється передавати свій бюлетень іншим особам, а отримувати бюлетені можна тільки у членів виборчої комісії.

Голосування в Україні є таємним, а дії, які порушують таємницю голосування, передбачають штраф, виправні роботи або обмеження волі терміном до двох років. Крім того, забороненим є підкуп виборців, він передбачає позбавлення волі строком до 3 років, а за підробку бюлетенів загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Для того, щоб прийняти участь у голосуванні на виборах президента України громадяни мають прийти на виборчу дільницю, адреса якої вказана на запрошенні, з 08:00 ранку до 20:00 вечора. При собі необхідно мати паспорт або військовий квиток. На виборчій дільниці необхідно взяти бюлетень, пройти в кабінку для голосування і поставити позначку біля одного з кандидатів. Після цього, заповнений бюлетень необхідно опустити в урну для голосування.

Зазначимо, у разі, якщо при заповненні бюлетень було зіпсовано, необхідно звернутися до члена виборчої комісії та отримати новий. Зіпсований бюлетень можна замінити лише один раз.