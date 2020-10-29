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Порушення перемир'я на Донбасі обговорять на засіданні ОБСЄ у Відні

Автор: Андрій Козловський

Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович повідомив, що на щотижневому засіданні Постійної ради ОБСЄ обговорять порушення перемир'я на Донбасі. Засідання відбудеться 30 жовтня у Відні.

Про це Олексій Арестович написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, 28 жовтня, на одній з ділянок лінії бойового зіткнення бойовики порушили режим припинення вогню. У результаті чого легке вогнепальне поранення отримав військовослужбовець ЗСУ.

"Він отримав кваліфіковану медичну допомогу і зараз знаходиться у військово-медичному закладі, його стан задовільний", - написав він.

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Арестович також зазначив, що українські військові вогонь у відповідь не відкривали, однак задіяли механізм СЦКК, щоб досягти припинення вогню зі сторони російських окупаційних військ.

"Збройні сили України, командування та особовий склад, вміє контролювати себе та ситуацію на відміну, нажаль, від деяких представників незаконних збройних формувань, що вийшли з-під контролю своїх кураторів з Російської Федерації", - додав він.

Нагадаємо, на Донбасі 28 жовтня збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню, у результаті чого поранення отримав військовий ЗСУ.

Також 27 жовтня зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків. Ворожі обстріли були здійснені поблизу Водяного і Пісків.

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