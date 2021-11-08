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Порушення карантину: у Києві за добу склали понад сотню протоколів

Автор: Анастасія Рокитна

У Києві за добу склали понад сотню протоколів за порушення карантину. З них 105 протоколів складені за результатами перевірок громадського транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Повідомляється, що протягом доби здійснили 410 перевірок.

Перевірено 238 об'єктів господарської діяльності: складено 5 адміністративних протоколів.

Упродовж неділі правоохоронці перевірили 172 громадські транспортні засоби, і за результатами цих перевірок були складено 3 адмінпротоколи.

Також за результатами перевірок громадського транспорту за 7 листопада поліцейські винесли 102 адмінпостанови за ч. 2 ст. 44-3 КУпАП (Перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту).

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Київ