Порушення карантину: у Києві за добу склали понад сотню протоколів
У Києві за добу склали понад сотню протоколів за порушення карантину. З них 105 протоколів складені за результатами перевірок громадського транспорту.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.
Повідомляється, що протягом доби здійснили 410 перевірок.
Перевірено 238 об'єктів господарської діяльності: складено 5 адміністративних протоколів.
Упродовж неділі правоохоронці перевірили 172 громадські транспортні засоби, і за результатами цих перевірок були складено 3 адмінпротоколи.
Також за результатами перевірок громадського транспорту за 7 листопада поліцейські винесли 102 адмінпостанови за ч. 2 ст. 44-3 КУпАП (Перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту).