"Народний фронт" заявив про чергові фейки про Яценюка

Партія "Народний фронт" вчергове спростовує абсурдні фейки про виїзд колишнього прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка за кордон. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Народного фронту".

На сторінці "Народного фронту" у Facebook розміщено фото Арсенія Яценюка із засідання фракції НФ. У дописі зазначається, що російські видання, зокрема "Известия" та низка інших, опублікували "абсурдний фейк".

"Чергова брехня про те, що Арсеній Яценюк виїхав за кордон, а члени його родини мають іноземне громадянство і паспорти", - зазначили у НФ.

"Нічого нового, за винятком того, що кожного разу російські пропагандисти з тяжкого похмілля придумають нові деталі. Цього разу у фейку згадується паспорт Вануату", - додали у прес-службі партії.

"Народний фронт" наголошує, що ця "безглузда дурня традиційно передруковується продажними "інтернет-парканами" в Україні".

"Організований вал брехні накриває у тому числі абсолютно адекватних громадян, сіючи сумніви", - йдеться в дописі.

В НФ наголосили, що Арсеній Яценюк проживає і працює в Україні, його дружина Терезія проживає і працює психологом в державній лікарні в Києві. Батьки проживають у Чернівцях. Паспортів іноземних держав не мають.

"Попереджаємо: вірити російській "кисельовщині" та її афільованим медіа в Україні - шкідливо для здоров'я", - зазначають у "Народному фронті".