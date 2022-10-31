Народный депутат Степан Ивахив: как войти в топ 100 успешных людей Украины

По состоянию на осень текущего года нардеп Ивахив входит в 60-ку рейтинга Forbes. Прибыль депутата Степана Петровича стремительно растет вверх за счет успешного ведения крупного бизнеса. Сеть заправок WOG славится, разработанным уникальным топливом, которое используют в скоростных поездах Интерсити. Какой путь прошел народный депутат Степан Ивахив прежде чем войти в топ влиятельных людей страны?

Биография Степана Ивахива

Для начала поговорим о детстве и учебе депутата Ивахива. Место рождения Степана – село Андреевка, Львовская область. Родители простые рабочие, мама Мария Ивановна работала учителем математики. Женщина с малых лет прививала Ивахиву любовь к труду и к точным наукам. Будущий депутат с удовольствием посещал школу, с отличием окончил 8 класс. Получив среднее образование, Ивахив долго думал чем заниматься дальше по жизни. В это время народный депутат Степан Ивахив оказывал матери помощь по хозяйству и параллельно работал на стройке, что очень хорошо у Степана получалось. Через несколько лет нардепа Ивахива забрали на срочную службу в Вооруженные силы.

Образование нардепа Ивахива

После двух лет службы нардеп Ивахив благодаря математическому складу ума легко прошел вступительные экзамены в Ровенский институт управления водными ресурсами. Депутат Ивахив учился на отлично, но даже после получения красного диплома инженера не проработал и дня по специальности, так как Ивахив мечтал о своем деле, где не надо работать на другого человека.

Все о семье народного депутата Ивахива

В студенческие годы Ивахив встретил девушку Светлану, которая стала его женой. В 1994 году женщина родила нардепу дочь Татьяну. Степану Ивахиву удавалось быть не только любящим отцом и примерным мужем, но и открыть в себе достойного бизнесмена. Спустя годы семья народного депутата Степана Ивахива стала больше, жена подарила нардепу сына Антона и еще одну дочь Анну. Светлана Владимировна взяла пример с мужа депутата, став хозяйкой СИС Компании.

Предпринимательская деятельность депутата Ивахива

Начать карьеру предпринимателя народный депутат Степан Ивахив решил сразу после получения высшего образования. Партнером по бизнесу стал односельчанин Игорь Еремеев. Друзья открыли швейный цех, где производили кожаную одежду и аксессуары. Из-за роста конкуренции, предприниматели закрывают проект и задумываются о более масштабном. Так была создана "Западная нефтяная группа" или "WOG" – крупнейший поставщик горючего в Украине. Кроме качественного бензина, компания Ивахива предлагает различные услуги водителям, например автомойка на заправке. Также на АЗС “WOG” размещены мини маркеты, где есть все необходимое и кафе с вкуснейшим меню, разработанным известным ресторатором Дмитрием Борисовым.

Как Ивахив развивал WOG

Открытие первой заправки состоялось в 2000 году, а через три года АЗК было больше 200 штук. Первым значимым достижением депутата Ивахива стала награда "Золотая торговая марка Украины". Каждый год наблюдалось стремительное расширение "WOG" за счет строительства автозаправочных комплексов. Так как конкурентов было много, компании депутата Ивахива нужно было чем-то выделиться.

Народный депутат Степан Ивахив и его команда первыми открыли на заправках автоматические портальные мойки Dolphin. Следующим шагом стала разработка качественного бензина нового поколения "Mustang 95", "Mustang 100". Но и этого было мало, принято решение открыть "WOG Cafe" и минимаркеты. Компания выиграла в 2011 году в номинации "Сеть автозаправочных станций года". В то время количество АЗС перевалило отметку 400. WOG гордится выпущенным в 2014 году газ – LPG MUSTANG, которым вскоре стали заправлять современные скоростные поезда. Необычным еще стало то, что автозаправочное WOG Cafe открылось в аэропортах Львова и Одессы.

На сегодня компания Ивахива – лидер импорта бензина по Украине, WOG поставляет около 100 тысяч тонн в течении полугода!

Чем еще знаменит депутат Ивахив?

Дополнительный заработок народного депутата Степана Ивахива – производство молочных продуктов. Нардеп основал торговую марку "Комо" — предприятие по переработки молока. Кроме того, бизнесмен совладелец ООО "Галычина" и "Клуб сыра". Эти бренды популярны и являются одними из лидеров по продажам в стране. Уменьшение производства молока не повлияло на развитие молочного бизнеса. По словам Степана Петровича, некие фирмы, работающие один сезон выкупают молоко по завышенной стоимости. Из-за чего рынок существенно ослабевает и производителям не оставляют выбора, кроме как пойти на существенное сокращение изготовления продукции.

Цель работы фирм-невидимок – внешний рынок, а компании нардепа Ивахива производят для внутреннего. Депутату Степану Петровичу Ивахиву сложно было построить свое производство из-за некоторых нюансов законодательства. Чтобы проект стал успешным, народный депутат Степан Ивахив приобрел самый большой Каневский завод сыроварения. Такая серьезная инвестиция позволила гражданам Украины наслаждаются качественной молочной продукцией.

Карьера нардепа – с чего все начиналось

История жизни Степана Ивахива увлекательна, можно отследить стремительный рост от обычного сельского юноши до депутата-бизнесмена.

Решение стать нардепом Ивахиву приходит после становления себя как успешного бизнесмена. В 2002 году он прошел в список Верховной Рады от партии "Новой генерации Украины". Через 4 года депутат Ивахив продвигается дальше с партией "Блок Литвина". Самовыдвиженцем депутат Степан Ивахив стал после 7 созыва Верховной рады. Нардеп Ивахив победил по 21 округу Шацкого района.

Политическая деятельность депутата Степана Ивахива

Многие думают, что депутаты – это зазнавшиеся люди с деньгами, у которых нет человечности и совести. Народный депутат Степан Ивахив за управлением огромных компаний не забывает про свои обязанности нардепа, поскольку люди, которые его выбрали должны жить достойно. Поэтому зарплата депутата идет в благотворительный фонд, который распределяет средства в нуждающиеся финансовой поддержки коммунальные учреждения города.

Бизнесмен Ивахив не пользуется привилегиями для депутатов и служебным жильем. Ивахив предпочел самостоятельно арендовать квартиру в Луцке. Как политический деятель, Степан Петрович регулярно проявляет себя в помощи родному краю. Совместно с администрацией Ковеля нардеп заменил в учебных заведениях старый окна на металлопластиковые. Также депутат Ивахив участвует в культурной жизни района, на всеукраинский день библиотек напечатан тираж в 1 тысячу экземпляров книги народной писательницы Марии Матиос.

Капитальный ремонт отделения интенсивной терапии в Ратном тоже состоялся за счет инвестиции депутата Ивахива. Закупленная современная аппаратура, среди которой ИВЛ, очень важна при сложных заболеваний, в том числе Коронавируса.

Новогодние праздники, которые с нетерпением ждут маленькие украинцы, во внимании депутата Степана Петровича. Каждый год его благотворительный фонд радует школьников и детей-сирот Волынской области сладкими сюрпризами.

Секрет успешности нардепа Ивахива

Кроме высшего образования с отметкой депутату Ивахиву помогает вести бизнес и карьеру нардепа – спорт. Интерес к каратэ у народного депутата Степана Ивахива возник после приглашения коллеги на тренировку. По началу было сложно, так как был физически не подготовлен, но спустя время единоборство стало любимым хобби бизнесмена. Собираясь в длительную поездку, нардеп Ивахив берет все необходимое для спорта с собой, чтобы в нерабочее время поддержать физическую подготовку. Благодаря регулярным тренировкам нардеп Степан Петрович Ивахив обладатель черного пояса и титула главы федерации дзюдо на Волыни.

Ивахив – основатель украинской Федерации киокушинкай каратэ, финансирование на 14 филиалов по стране идет с личных средств мужчины. В основном эти клубы для школьников, но бывает, что приходят взрослые. Чем полезен спорт для успешности? Народный депутат Степан Ивахив отвечает:

Кратэ – это дисциплина, совершенствование физического и эмоционального состояния. Все эти качества очень помогают найти сбалансированный метод управления проектами разного масштаба

Трудолюбие, которое народный депутат Степан Ивахив получил в молодости, грамотное распланирование действий и продуманные до мелочей инвестиции привели нардепа Степана Ивахива в список самых богатых людей страны.