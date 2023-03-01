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Народ Украины разделяет боль. Зеленский выразил соболезнования Греции из-за столкновения поездов

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования народу Греции из-за столкновения поездов, что привело к многочисленным жертвам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Twitter.

"Выражаю искренние соболезнования президенту Греции Катерине Сакелларопулу и греческому народу в связи с человеческими жертвами в результате произошедшей в Греции железнодорожной катастрофы. Народ Украины разделяет боль семей погибших", - написал он.

Зеленский также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Напомним, вчера вечером в Греции пассажирский поезд столкнулся с грузовым. В результате погибли по меньшей мере 38 человек, 85 человек получили ранения.

Украинские дипломаты проверяют, есть ли среди пострадавших украинцы.

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Владимир ЗеленскийГреция