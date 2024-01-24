Народ Британии должен быть готов к войне с Россией, - начальник Генштаба

Он также заявил, что обычные граждане будут вынуждены пополнить небольшую армию Великобритании, хотя в разъяснениях Министерства обороны заявили, что не придут к возвращению к призыву в мирное время, который был отменен в 1960 году.

В своей речи на военной конференции в Твикенхэме Сандерс привел пример Швеции, которая только что снова ввела форму национальной службы по мере приближения к вступлению в НАТО.

Начальник Генштаба заявил, что Великобритании необходимо в целом последовать примеру Швеции и предпринять подготовительные шаги, которые позволят поставить общество на военную позицию. По его словам, такие действия не просто желательны, но и необходимы.

Опыт Украины полезен Британии

"Основы национальной мобилизации не могут быть ограничены странами, соседними или близкими к России, и в результате обычные люди в Великобритании будут вынуждены присоединиться к регулярной армии Великобритании численностью 74 110 человек, чтобы отражать активную угрозу материковой Европе", - говорится в материале.

Сандерс сказал, что Британия не будет застрахована и должна подготовиться аналогичным образом.

Он добавил, что Украина демонстрирует, что войны начинают регулярные армии, но победу одерживают уже гражданские армии (речь идет о том, что в армию приходят гражданские люди - ред.)

Конфликт среди военных Британии

Сандерс, который должен уйти в отставку из армии в июле, в прошлом жаловался на сокращения. Год назад, пытаясь гарантировать, что политики восполнят дефицит будущих расходов, он предупредил, что передача оружия Украине "временно сделает их слабее".

Издание пишет, что такие публичные споры по поводу денег привели его к конфликту с Министерством обороны на фоне сообщений о стычках с начальником штаба обороны адмирал сэром Тони Радакиным.

Некоторые союзники считают, что Сандерса следовало повысить вместо Радакина, но его попросили уйти в отставку досрочно после того, как он прослужил два из трех лет на посту начальника Генштаба.

Армия Британии сокращалась

В своей речи Сандерс заявил, что за последние 30 лет численность армии сократилась вдвое, а за последние 12 лет мы добились сокращения на 28%.

Он признал, что набор кадров остается проблемой, хотя количество заявок на поступление было "самым высоким за шесть лет.

Позиция Минобороны

Guardian пишет, что речь Сандерса была опубликована армией, а не Министерством обороны. Утром департамент в Минобороны опубликовал собственное разъяснительное заявление, подчеркнув, что возвращение на национальную службу не пропагандируется.

"Британские вооруженные силы имеют гордую традицию быть добровольными силами, и нет абсолютно никаких предположений о возвращении к воинской повинности", - заявило Министерство обороны.

Возможна война России и НАТО

Напомним, недавно немецкое издание Bild опубликовало сценарий военных учений Германии, во время которых немецкие вооруженные силы готовятся к гибридной атаке России на восточном фланге НАТО.

Чиновник НАТО прокомментировал материал издания Bild и заявил, что Альянс получил сценарий обучения, который всегда представляет собой мнимую ситуацию для проверки военных возможностей в том или ином районе.

Подробнее о военных потенциалах России и НАТО, а также о том, как может развиваться конфликт, - в тексте РБК-Украина.