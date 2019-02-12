Нардепи просять ЄС про протидію будівництву "Північного потоку-2"

Депутати ВР звернулися з відкритим листом

Депутаты Верховной рады обратились к институтам Европейского союза с открытым письмом по поводу обеспечения энергетической независимости стран европейского континента и противодействия реализации проекта "Северный поток-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

В частности, 12 февраля 2019 года 21 нардеп обратился с открытым письмом к Европейскому парламенту, Европейской комиссии и Европейскому совету.

Парламентарии в частности отметили свою поддержку резолюции Европейского парламента по имплементации Украиной Соглашения об ассоциации от 12 декабря 2018 года, в которой отмечается решающая роль нашего государства в европейской сети энергоснабжения и осуждается строительство газопровода "Северный поток-2".

Также в письме выражается обеспокоенность по поводу попыток подрыва единства ЕС, принципов демократии и верховенства права, энергетической независимости государств ЕС и призыв к ключевым европейским институтам предпринять решительные шаги по противодействию таким попыткам и соблюдать выполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, в частности статьи 274 о необходимости учета интересов Украины в части транзита газа в ЕС.

Напомним, Украина и Польша усилят сотрудничество в противодействии "Северному потоку-2".

Как писало РБК-Украина, Германия и Франция урегулировали спор вокруг российского газового проекта "Северный поток-2" и достигли компромисса по Газовой директиве.

Отметим также, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Европа не окажется в зависимости от газа РФ в результате строительства этого трубопровода.