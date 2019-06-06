Нардепи підтримали за основу закон про військових злочинців

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законом передбачається надати можливість українському суду ефективно переслідувати людей, які вчинили військові злочини

Парламент схвалив за основу в першому читанні законопроект №9438 про військових злочинців по забезпеченню гармонізації кримінального законодавства до положень міжнародного права. За документ після низки невдалих спроб проголосували 228 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Документом криміналізуються так звані основні злочину за міжнародним правом (геноцид, агресія, злочини проти людяності і військові злочини); забезпечується виконання міжнародних зобов'язань щодо запобігання безкарності зазначених злочинів; вдосконалюється правовий режим кримінальної відповідальності за катування у максимальній відповідності до вимог сучасного міжнародного права.

Планується визначити, що "громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які вчинили агресію (стаття 437), злочини проти людяності (стаття 4371), військові злочини (статті 438-4386) або геноцид (стаття 442), підлягають кримінальній відповідальності на підставі цього кодексу незалежно від місця вчинення злочину ".

Крім того, визначаються норми, що стосуються особливостей кримінальної відповідальності за катування, агресію, геноцид, злочини проти людяності і військові злочини.

Законом також пропонується удосконалити положення про відповідальність за катування, передбачити особливості кримінальної відповідальності за злочини проти основ міжнародного права тощо.

Нагадаємо, раніше комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендував ВР прийняти законопроект №9438 про військових злочинців за основу.

Як писало РБК-Україна раніше, глава Державного бюро розслідувань Роман Труба в грудні 2018-го підкреслював, що в перші місяці роботи ДБР буде велике навантаження на слідчих з військових злочинів.