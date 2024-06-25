Нардепу Тищенко сообщили о подозрении по факту событий в Днепре

Что произошло

20 июня в Днепре, группа лиц по указанию народного депутата противоправно лишила свободы бывшего военнослужащего Вооруженных сил Украины. Пострадавшего некоторое время удерживали и наносили ему телесные повреждения.

"Следствие установило, что это было сделано по предварительному сговору группой лиц и с применением физической силы и спецсредств", - добавляет ГБР.

Фото: Николай Тищенко, народный депутат (t.me/DBRgovua)

Что грозит

Генеральный прокурор Украины сообщил о подозрении Тищенко по факту незаконного лишения свободы потерпевшего - ч. 2 ст. 146 Уголовного Кодекса Украины.

Подозрение объявили не только Тищенко

Как пишет Офис генерального прокурора, было согласовано ходатайство об избрании народному депутату меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В частности подозрение объявили еще одному лицу, которое принимало активное участие в противоправных действиях против военного по ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 УК Украины.

"Продолжаются мероприятия по установлению других лиц, причастных к уголовному правонарушению. Следственные действия продолжаются", - добавил Офис генпрокурора.

Николай Тищенко

В свое время Тищенко получил образование в Киевском инженерно-строительном институте по специальности инженер-механик. С 1998 года занимается ресторанным бизнесом и является владельцем сети ресторанов "Наша карта". В том же числе неоднократно участвовал в различных телепроектах.

В 2019 году был избран народным депутатом 9 созыва от партии "Слуга народа" как член партии. В частности возглавлял должность заместителя главы одноименной фракции и заместителя главы Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры.

Уже в 2023 году, после его поездки в Таиланд во время полномасштабной войны с Россией, нардепа исключили из вышеупомянутой партии, а также сняли с должности заместителя главы фракции.