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Нардепу Тищенко сообщили о подозрении по факту событий в Днепре

Фото: Николай Тищенко, народный депутат (t.me/DBRgovua)
Автор: Сергей Пышкин

Действующему народному депутату Украины Николаю Тищенко сообщено о подозрении из-за незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственного бюро расследований (ГБР).

Что произошло 

20 июня в Днепре, группа лиц по указанию народного депутата противоправно лишила свободы бывшего военнослужащего Вооруженных сил Украины. Пострадавшего некоторое время удерживали и наносили ему телесные повреждения

"Следствие установило, что это было сделано по предварительному сговору группой лиц и с применением физической силы и спецсредств", - добавляет ГБР. 

 

Фото: Николай Тищенко, народный депутат (t.me/DBRgovua)

Что грозит 

Генеральный прокурор Украины сообщил о подозрении Тищенко по факту незаконного лишения свободы потерпевшего - ч. 2 ст. 146 Уголовного Кодекса Украины. 

Подозрение объявили не только Тищенко 

Как пишет Офис генерального прокурора, было согласовано ходатайство об избрании народному депутату меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 

В частности подозрение объявили еще одному лицу, которое принимало активное участие в противоправных действиях против военного по ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 УК Украины.

"Продолжаются мероприятия по установлению других лиц, причастных к уголовному правонарушению. Следственные действия продолжаются", - добавил Офис генпрокурора. 

Николай Тищенко 

В свое время Тищенко получил образование в Киевском инженерно-строительном институте по специальности инженер-механик. С 1998 года занимается ресторанным бизнесом и является владельцем сети ресторанов "Наша карта". В том же числе неоднократно участвовал в различных телепроектах. 

В 2019 году был избран народным депутатом 9 созыва от партии "Слуга народа" как член партии. В частности возглавлял должность заместителя главы одноименной фракции и заместителя главы Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры. 

Уже в 2023 году, после его поездки в Таиланд во время полномасштабной войны с Россией, нардепа исключили из вышеупомянутой партии, а также сняли с должности заместителя главы фракции. 

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ГБРЕлена Тищенко