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Нардепа Юрченко приговорили к 9 годам тюрьмы по делу о "плюшках"

18:00 11.09.2026 Пт
3 мин
Чем закончилось громкое дело о "плюшках"?
aimg Сергей Козачук
Фото: Александр Юрченко (facebook.com/yurchenko211)

Высший антикоррупционный суд объявил приговор народному депутату Украины. За вымогательство и получение взятки его приговорили к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

ВАКС не уточняет, о каком именно нардепе идет речь, но, согласно деталям дела, это Александр Юрченко.

Решение суда и наказание

Коллегия судей ВАКС признала нардепа виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 и ч. 2 ст. 369-2 УК Украины.

Суд назначил Юрченко окончательное наказание:

  • 9 лет лишения свободы;
  • лишение права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком 3 года;
  • конфискация всего имущества.

В то же время депутата освободили от отбывания наказания по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины по истечении сроков давности.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде залога на сумму более 3 млн грн оставили без изменений.

Приговор вынесла коллегия судей в составе Оксаны Олейник, Екатерины Сикоры и Веры Михайленко. Decision вступит в законную силу через 30 дней, если его не обжалуют в апелляционном порядке.

Детали дела о "плюшках"

В рамках расследования правоохранители установили, что нардеп в завуалированной форме из-за помощника (посредника) требовал взятку.

Схема предполагала:

  • 13 тысяч долларов США - за внесение предложений в законопроект "Об управлении отходами";
  • 200 тысяч долларов США - для подкупа других народных депутатов - членов профильного Комитета, чтобы те проголосовали за поправки в интересах иностранной компании.

В августе 2020 года стражи порядка зафиксировали передачу первой части средств. Передачу второй части остановили из-за спецоперации.

Что известно о деле Юрченко

Напомним, Высший антикоррупционный суд назначил 9 лет лишения свободы нардепу Александру Юрченко по делу о вымогательстве и получении взятки.

Его также лишили права занимать определенные должности на три года и решили конфисковать все имущество.

Громкий коррупционный скандал вокруг депутата разразился еще осенью 2020 года. Тогда НАБУ зафиксировало факт вымогательства денег из-за неофициального помощника Юрченко за внесение правок в законопроект "Об управлении отходами".

Позже, в сентябре 2020 года, ВАКС арестовал Юрченко с правом внесения залога в размере 3,1 млн. гривен.

Он стал первым народным депутатом от фракции "Слуга народа", против которого правоохранители открыли производство и избрали меру пресечения.

Детальнее о ходе событий того времени и деталях задержания читайте в материале РБК-Украина "Дело Юрченко: как суд арестовал первого нардепа от "Слуги народа".

Кроме коррупционного дела, нардеп принимает участие в судебных процессах по защите деловой репутации.

В частности, Юрченко в суде доказал недостоверность информации, прозвучавшей в его адрес в эфире телеканала "Прямой".

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