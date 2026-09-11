Нардепа Юрченко приговорили к 9 годам тюрьмы по делу о "плюшках"

ВАКС не уточняет, о каком именно нардепе идет речь, но, согласно деталям дела, это Александр Юрченко.

Решение суда и наказание

Коллегия судей ВАКС признала нардепа виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 и ч. 2 ст. 369-2 УК Украины.

Суд назначил Юрченко окончательное наказание:

9 лет лишения свободы;

лишение права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком 3 года;

конфискация всего имущества.

В то же время депутата освободили от отбывания наказания по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины по истечении сроков давности.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде залога на сумму более 3 млн грн оставили без изменений.

Приговор вынесла коллегия судей в составе Оксаны Олейник, Екатерины Сикоры и Веры Михайленко. Decision вступит в законную силу через 30 дней, если его не обжалуют в апелляционном порядке.

Детали дела о "плюшках"

В рамках расследования правоохранители установили, что нардеп в завуалированной форме из-за помощника (посредника) требовал взятку.

Схема предполагала:

13 тысяч долларов США - за внесение предложений в законопроект "Об управлении отходами";

200 тысяч долларов США - для подкупа других народных депутатов - членов профильного Комитета, чтобы те проголосовали за поправки в интересах иностранной компании.

В августе 2020 года стражи порядка зафиксировали передачу первой части средств. Передачу второй части остановили из-за спецоперации.