Нардепа Тищенко обвинили в попытке получить спецусловия на перевалку зерна

"Компания ЗТК, которая перегружает грузы Тищенко через наш порт, отказывается платить государству. Все остальные стивидоры платят, а он нет. Это политическая коррупция, я считаю. Полтора года назад ЗТК рейдерским путем захватил наш склад, имущество государственного предприятия. Ничего нам не платит за хранение грузов. На сегодня долг превышает 2 млн гривен. Все остальные операторы платят порту за использование государственной инфраструктуры 0,5 доллара за тонну груза. Это очень невысокая ставка. В порту Измаил стивидоры платят 3 доллара с тонны ЗТК решил, что они могут платить нашему порту всего 0,05 доллара, то есть 5 центов с тонны, зарабатывая 18 долларов на тонны зерна. Другими словами, государство должно дотировать сверхприбыли частного стивидора", - рассказывает Мартынюк.

По его словам, в 2022 году при комитете ВР по транспорту и инфраструктуре Тищенко создал собственную рабочую группу, которая занимается "проверкой морехозяйственного комплекса".

В начале ноября члены группы посетили Усть-Дунайск, а уже 31 декабря Тищенко написал, что он инициировал увольнение руководителя порта "за коррупцию". В порту считают, что это связано с попыткой депутата полностью захватить порт и не платить задолженность государственному предприятию.

По словам Мартынюка, стивидорная компания ЗТК не скрывает связи с Тищенко.

Также, по информации журналистов, в прошлом году Тищенко приходил и в другие руководители дунайских портов, якобы с целью получить специальные ценовые условия для связанных с ним поставщиков.