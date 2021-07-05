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Нардепа Брагара зупинила поліція. Патрульних та їх керівників відсторонили

Автор: РБК-Україна

Напередодні в Києві патрульна поліція зупинила автомобіль, за кермом якого перебував народний депутат від фракції "Слуга народу" Євген Брагар. Нацполіція почала службове розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Національної поліції України Ігоря Клименка в Facebook.

"Моїм наказом призначено службове розслідування. Патрульні поліцейські, які брали участь у конфлікті, та їхні безпосередні керівники відсторонені від виконання службових обов'язків", - повідомив він.

Клименко зазначив, що Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції збирає відеозаписи і свідчення, щоб встановити повну і об'єктивну картину події.

"Адже бодікамери на поліцейських були вимкнені на початку інциденту, що є порушенням інструкції. За кілька днів отримаємо і результати експертизи", - підкреслив глава Нацполіції.

Він також додав, що у разі встановлення порушень з боку поліцейських, вони будуть притягнуті до відповідальності за законом.

Як повідомляють ЗМІ, в суботу в Дарницькому районі столиці патрульні зупинили автомобіль Toyota Camry, за кермом якого перебував нардеп Брагар.

Автомобіль нардепа зупинили за не підсвічений держномер. Однак під час перевірки патрульні запідозрили, що Брагар перебуває в наркотичному сп'янінні і запропонували йому пройти медобстеження.

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