Нардеп відправив в СБУ та Міноборони запити про поїздку Зеленського в Оман

Народний депутат України від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко направив в Службу безпеки України та Міністерство оборони України депутатські запити щодо того, чи інформували вони президента Володимира Зеленського про можливе військове зіткнення між Іраном та США напередодні його поїздки в Оман. Про це Гончаренко повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Справа в тому, що авіасполучення між Україною і Оманом проходить через країни, які в той період часу здійснювали авіаційні і ракетні удари і вели бойові дії", - уточнив Гончаренко.

У зв'язку з цим, нардеп вирішив поцікавитись, як повинні реагувати в СБУ і Міноборони на наявність загрози для президента в разі, якщо він випадково або невипадково опинився в країні, яка примикає до напружених районах, зокрема на Близькому Сході.

"Чи був проінформований Зеленський про авіаудари США з 2 на 3 січня і про приведення в повну бойову готовність ракетних військ Ірану? Хто йому це повідомив, і як він відреагував?" - додав Гончаренко.

Відповідно до закону, СБУ та Міноборони повинні регулярно проводити інформаційно-аналітичні дії в інтересах України і зовнішньої безпеки.

"І кому, як не головнокомандувачу доповідати про можливі загрози. В будь-якому випадку такий екзотичний вибір місця для відпочинку Зеленського привів до того, що він не зміг швидко відреагувати і повернутися в країну після авіакатастрофи з боїнгом МАУ. Що це, як неповагу до свого народу? " - підсумував політик.