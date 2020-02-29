Нардеп повідомив про екологічну катастрофу в Луганській області

Народний депутат України Сергій Шахов заявив про масові викиди отруйних речовин заводом "Азот" у Северодонецьку. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

"Екологічна катастрофа в прямому ефірі. Прямо зараз в атмосферу викидаються тонни шкідливих речовин. Кожну секунду зволікання вони отруюють всю Луганську область", - зазначив він.

Шахов додав, що дим і гар завдають шкоди здоров'ю місцевих жителів.

Своєю чергою, нардеп звернувся до обласної поліції і прокуроратури з проханням почати розслідування за фактом пожежі.

"Я закликаю представників усіх силових структур негайно приїхати на місце пожежі. І пояснити северодончанам, хто за цим стоїть", - підкреслив депутат.

Як писало РБК-Украина, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав екологічну катастрофу на Донбасі "новим Чорнобилем".