Нардеп від "Слуги народу" пропонує прибрати авторизовані електронні майданчики з Prozorro

Народний депутат Олександр Качура, який входить до фракції "Слуга народу", запропонував прибрати з системи публічних закупівель Prozorro приватні авторизовані електронні майданчики, які заробляють на посередництві сотні мільйонів гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook.

Замість них, вважає нардеп, необхідно створити один державний майданчик, який буде надавати послуги громадянам і підприємствам всього за 51 грн. Із скан-копії робочого документу видно, що на сьогодні приватні електронні майданчики працюють в системах Prozorro Prozorro.Sale (продаж активів фінансових установ і державного майна).

Зокрема, щоби здійснити закупівлі через Prozorro на суму від 200 тис грн до 1 млн грн, необхідно сплатити майданчику 510 грн, а від 4 млн грн – 3400 грн. В системі продажів плата ще більша.

Наприклад, за продаж майна фінансової установи на суму від 1 до 5 млн грн, необхідно сплатити майданчику 2% від вартості майна. А переможець, який придбав об’єкт приватизації вартістю від 4 до 64 млн грн, має сплатити в приватну кишеню 3% від вартості об’єкту.

У 2018 році в ЗМІ пролунало декілька скандалів, пов’язаних з діяльністю систем Prozorro і Prozorro.Sale. Критиками виступили відомі українські бізнесмени, журналісти та блогери.

В якості головного аргументу наводилися дані рішення Рахункової палати України № 13-1 от 31.05.18 г. "Про розгляд Звіту про результати аналізу стану публічних (державних) закупівель в 2017 році", згідно якого, тільки в 2017 році через електронні майданчики державний бюджет втратив близько 500 млн грн доходів.

За оцінками експертів, із врахуванням послуг, які не входять до базового пакету, втрати держави могли становити до 700 млн грн. Як зазначено у звіті, ці гроші заробили 6 приватних електронних майданчиків: ТОВ "Держзакупівлі.Онлайн", ТОВ "ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА", ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ", ТОВ "Е-Тендер", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" и ТОВ "Ньютенд".