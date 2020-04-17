Нардеп Нагорняк вимагає зібрати енергетичний комітет через кризу в галузі

Депутати вимагають терміново скликати засідання комітету Верховної ради з питань енергетики та ЖКХ для підготовки плану виходу енергогалузі з кризи. Про це написав народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

"Мовчанка на усіх рівнях влади щодо, можливо, наймасштабнішої кризи в енергетиці протягом останніх років - це проблема. Величезна проблема. Тому разом із колегами - членами комітету енергетики та ЖКП, вимагаємо провести невідкладне засідання комітету. І запросити на нього нарешті (вперше) керівників державних органів, підприємств та асоціацій галузі. Ми повинні спільно якнайшвидше розробити план виходу галузі з кризи", - написав Нагорняк.

Нагадаємо, раніше народний депутат України, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що Андрій Герус за півроку знищив енергобезпеку країни, а пролобійований ним імпорт російського вугілля та електроенергії остаточно зруйнували вітчизняний енергетичний комплекс.