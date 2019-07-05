Нардеп Микитась прокоментував конфлікт з главою ОТГ в Чернігівській області

Народний депутат Максим Микитась прокоментував конфлікт з главою об'єднаної територіальної громади (ОТО) в Чернігівській області Сергієм Пінчуком, який стався сьогодні, 5 липня. Про це Микитась написав на своїй сторінці в Facebook.

Як відомо, в селищі Любеч стався конфлікт між Микитасем і Пінчуком, який зняли на телефон. На відео видно, що між Микитасем і Пінчуків виникла словестная перепалка в залі селищної ради. Нардеп вимагав, щоб Пінчук вислухав людей, а не розмовляв по телефону і вихопив його мобільний.

Микитась зазначив, що "Пінчук вже дав неправдиві свідчення поліції про те, що в ході бійки кривдник наніс йому тілесні ушкодження". Разом з тим Микитась стверджує, що бійки не було.

"Обматюкав я голову Любечської ОТГ Пінчука? Так! Бив я його? Ні! Хоча багато селян кажуть, що варто було б. Зараз громада розпочала процедуру відкликання голови ОТГ, тому ми побачимо ще не одну провокацію цього пана, який дуже хоче залишитися при годівниці", - написав нардеп.

Микитась також заявив, що за час роботи Пінчука в селищі закрили відділення банку, школу, лікарню, стаціонар для літніх людей. Нардеп також додав, що "через безліч претензій до його роботи громада ініціювала відкликання його з посади голови ОТГ, зібравши майже 1300 підписів жителів".

"Пан Пичнук, якого поставили на його посаду люди, про цих самих людей забув миттєво. Він не хоче їх чути, його турбує тільки як набити свої кишені. Наплювацьке ставлення до громади, погрози мешканцям та журналістам, яких просто виганяють з засідань, щоб "не заважали", школа без опалення взимку, а замість фінансування потрібних справ премії собі коханому. Чи може це обурити?", - пояснив свою реакцію Микитась.

Депутат також припустив, що його емоційність була зайвою, і попросив вибачення у присутніх під час перепалки жінок. Разом з тим, він зазначив, що не має наміру вибачатися перед Пінчуком.

"Негідникам я завжди кажу те, що про них думаю, в обличчя! Будемо домагатися справедливості разом з людьми!", - написав він.

Фото: facebook.com/maxim.mikitas