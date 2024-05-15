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Нардеп Леонов рассказал, куда пойдут 50 млрд евро в рамках Ukraine Facility

Фото: народный депутат Алексей Леонов (кадр с видео)
Автор: Александр Мороз

Ukraine Facility – это фактически финансирование реформ в Украине со стороны ЕС в размере 50 миллиардов евро на 4 года. Этот план определяет 69 реформ и 10 инвестиций.

Об этом заявил народный депутат Алексей Леонов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.

По его словам, в случае успешного выполнения Украиной плана реформ график финансирования со стороны ЕС выглядит так: в 2024 году Украина должна получить 16 миллиардов евро, в 2025 году — 12,5 миллиардов евро, в 2026 году — 7,25 миллиарда евро, 1,2 млрд евро в 2027 году, а также остаток в 1,32 млрд евро в январе 2028 года.

"Подобные европейские инвестиции – это лучший сигнал, что Украину ждут в ЕС", – добавил Леонов.

Программа Ukraine Facility

Напомним, в феврале 2024 года Европейский парламент утвердил регламент программы Ukraine Facility. Программа поддержки Украины от ЕС объемом 50 млрд евро будет действовать с 2024 по 2027 год

Украина уже получила 6 млрд евро финансовой поддержки в марте и апреле этого года за выполнение 5 индикаторов первого квартала. Во втором квартале необходимо выполнить 9 индикаторов, что позволит получить 4,110 млрд евро в сентябре 2024 года.

В целом, План для Ukraine Facility включает 151 индикатор по 69 направлениям реформ, выполнение которых запланировано на период до 2027 года. За выполнение индикаторов Плана для Ukraine Facility в 2024 году Украина должна получить 16 млрд евро, в 2025 году – 12,5 млрд евро, в 2026 году – 7,25 млрд евро, 1,2 млрд евро в 2027 году, а также 1,32 млрд евро в январе 2028 года за выполнение индикаторов 4 квартала 2027 года.

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