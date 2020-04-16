Нардеп Холодов звинуватив керівництво Одеської митниці та ДМС в "кришуванні" мінімізаторів

Народний депутат, заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВР Андрій Холодов звинуватив начальника Одеської митниці Михайла Грибанова та першого заступника голови Державної митної служби Дениса Шендрика в покритті схем ухилення від сплати податків при оформленні вантажів на Одеській митниці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Холодова.

Крім того, Холодов опублікував дані про заниження у два рази митної вартості партії імпорту, в результаті якої державний бюджет недоотримав $24 тисячі податків і зборів.

"Цей вантаж - 22 тонни велосипедів - повинен був бути оформлений по іншому митному коду і за іншою ціною, у два рази вище. У результаті бюджет недоотримав 650 тис. грн", - написав Холодов.

Нардеп стверджує, що це тільки один приклад з величезної кількості аналогічних випадків.

"Взагалі, джерела на Одеській митниці говорять, що, якщо зараз взяти вибірку за місяць і ткнути пальцем навмання, - потрапиш або заниження вартості в рази, або на підроблені документи, або на пересорт/перевагу. І ніхто взагалі нічого не боїться", - написав Холодів.

Нагадаємо, раніше Холодов вже публікував дані про аналогічні схеми мінімізації митної вартості й так званого "пересорту" на Одеській митниці. В результаті у Державному бюро розслідувань було відкрито кілька кримінальних проваджень.