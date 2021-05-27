Нардеп "Голосу" Василенко очолила Бюро жінок-парламентарок Міжпарламентського союзу

Таку посаду в керівних органах МПС Україна посідає вперше.

За словами Василенко, призначення президентомБюро МПС сприятиме покращенню дипломатичних стосунків з парламентами інших країн, а також посилить голос України у світі з ключових міжнародних питань.

"Наступні два роки - велика можливість для нашої країни стати лідеркою у просуванні інклюзивного світового порядку денного та рівних можливостей для чоловіків і жінок", - прокоментувала Леся Василенко.

У своїй першій промові в якості президентки бюро жінок-парламентарок під час асамблеї МПС Леся Василенко звернула увагу парламентарів на необхідності врахування принципів гендерної рівності при розробці національних стратегій виходу з пандемії.

Зокрема, вона закликала парламенти всіх країн вдосконалити законодавство в питанні гендерної чутливості та скасувати дискримінаційні закони.

"Я маю честь вперше виступити перед Асамблеєю в якості президентки Бюро жінок-парламентарів МПС. У подоланні пандемії та розбудови кращого "завтра", ми повинні пам’ятати, що наслідки COVID-19 зовсім не гендерно-нейтральні. На передовій боротьби з пандемією 70% борців - це жінки. Водночас від наслідків пандемії найбільше постраждали також жінки. Понад 245 мільйонів жінок з усього світу стали жертвами домашнього насилля. Жінок найбільше серед тих, хто втратили роботу або були вимушені піти в неоплачуваний сектор економіки. В той самий час лише чверть депутатських мандатів та керівних посад у світі обіймають жінки", - заявила Василенко.

На її думку, якщо ми хочемо побудувати сильніший, витриваліший, безпечніший і екологічніший світ, ми як світова спільнота парламентарів маємо виконати такі 4 завдання: