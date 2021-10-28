Нардеп Дунда вважає за необхідне заміну всього Кабміну

"Вважаю, що точковими кадровими замінами питання не вирішити. Кабмін потребує кардинального перезавантаження", - каже нардеп.

На думку Дунди, нинішній склад уряду дозволив утримати економіку під час пандемії, але не відповідає рівню завдань, які потрібно вирішувати зараз.

"Вони повинні самі розуміти, які виклики перед ними стоять і бути спроможними превентивно на них реагувати самостійно, не очікуючи відмашки зверху", - пише він.

Нардеп вважає, що ключовими напрямами, які необхідно посилити, є протидія агресії з боку РФ, виведення економіки з кризи та підвищення обороноздатності країни.

"У разі продовження існуючої "реактивної" політики чинного Кабміну, складність "гасіння пожеж" зростатиме в геометричній прогресії", - пише він.

Дунда вважає кадрові ротації неминучими і закликає зробити їх зараз усвідомлено, а не за місяці під тиском зовнішніх обставин.