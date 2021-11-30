Нардеп Дунда пропонує відновити держмовлення

"Тільки держава не має жодного свого каналу, і вона не може впливати на інші ЗМІ заради безпеки країни", - вважає нардеп.

На думку Дунди, необхідно створити потужний державний продюсерський центр, який виступатиме замовником національного контенту у незалежних виробників та надасть йому фіксований ефірний час на центральних та регіональних теле- та радіоканалах.

"Зміна правил гри на інформаційному полі вже стає питанням виживання країни", - пише нардеп.

Окрім цього, державний інформконцерн має виступати замовником контенту, який ЗМІ зможуть купувати самостійно за принципами конкуренції.

Дунда додав, що відповідний законопроект вже перебуває на стадії розробки та буде внесений до Верховної ради у 2022 році.