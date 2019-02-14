Нардеп Дубневич вказав недостовірні відомості у декларації майже на 3 млн гривень

НАЗК виявило ознаки умисного декларування недостовірної інформації

Национальное агентство по предотвращению коррупции при полной проверки деклараций выявило признаки умышленного декларирования недостоверной информации на сумму 2,8 млн гривен депутатом Верховной рады Украины Богданом Дубневичем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Указано, что Дубневич в декларации за 2016 год не задекларировал 7 собственных земельных участков и один участок жены, а также не указал стоимость еще пяти объектов - четырех квартир жены и своего земельного участка.

"Кроме того, депутат не задекларировал корпоративные права жены в четырех хозяйственных обществах, недостоверно указал сумму ее дохода от сдачи имущества в аренду и не указал сумму полученных им дивидендов. Всего в декларации депутата установлено недостоверные сведения на сумму более 2,8 млн грн, о что сообщено Национальному антикоррупционному бюро", - говорится в сообщении.

Напомним, НАПК выявило признаки умышленного непредставления деклараций 30-ю должностными лицам Национальной полиции, Национального банка, Министерства юстиции и других госорганов.

Как писало РБК-Украина ранее, по результатам полных проверок деклараций нацагентство установило, что должностные лица в своих декларациях указали недостоверные сведения на общую сумму более 8,6 млрд гривен.

Добавим, НАПК начало полную проверку 500 деклараций топ-чиновников по результатам логического и арифметического контроля.