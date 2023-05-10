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Напряженная ситуация: Залужный отказался от участия в конференции НАТО даже по видеосвязи

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Украина, Среда 10 мая 2023 10:56
Напряженная ситуация: Залужный отказался от участия в конференции НАТО даже по видеосвязи Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (facebook.com.GeneralStaff.ua)
Автор: Александр Белоус

Вопрос Украины будет доминировать на сегодняшнем заседании военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов. Однако главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный участвовать в нем не будет.

Об этом заявил глава Военного комитета НАТО британский адмирал Роб Бауэр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания.

По его словам, Залужный отказался участвовать даже в режиме видеоконференции, сославшись на напряженную оперативную обстановку в Украине.

"Вчера я получил письмо от украинского командующего, нашего друга генерала Валерия Залужного, о том, что что его участие даже с помощью видеосвязи невозможно из-за сложной оперативной ситуации в отражении российской агрессии", - сказал адмирал.

Бауэр сообщил, что подготовке украинского контрнаступления представителей стран НАТО, проинформирует военный представитель Украины в Брюсселе.

При этом он отметил, что Россия находится на 15-м месяце войны, которая должна была длиться три дня. "Голиаф шатается, потому что Давид продемонстрировал исключительную стойкость и тактическое мастерство", - скал он.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что окончательный план контрнаступления Вооруженных сил Украины еще не утвержден. По его словам, есть несколько вариантов и все они в работе.

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НАТО Вооруженные силы Украины
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