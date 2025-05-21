Напряжение в розетках 230 вольт: в облэнерго объяснили, выдержат ли сети

Могут ли сети перейти на новый стандарт

Само изменение уровня напряжения с 220 до 230 вольт не является технологически сложным для оборудования облэнерго.

"Разница в 10 вольт редко является критической для основного оборудования операторов систем распределения. Трансформаторы на подстанциях 10(6)/0,4 кВ имеют возможность регулирования напряжения (переключение ответвлений), что позволяет установить выходное напряжение ближе к 230 вольт", - прокомментировали РБК-Украина в компании "Украинские распределительные сети", которая объединяет государственные облэнерго в Хмельницкой, Николаевской, Запорожской, Тернопольской, Черкасской, Харьковской и Сумской (25% пакета акций) областях.

По информации компании "ДТЭК Сети" (Киев, Киевская, Днепропетровская, Донецкая и Одесская области), облэнерго уже давно применяют современное оборудование, которое работает в пределах 230 вольт (+/-10%).

Проблемой является не само поднятие уровня выходного напряжения с распределительного трансформатора на 10 вольт, а общее состояние электросетей облэнерго, которые являются достаточно разветвленными, изношенными и перегруженными.

"Многие распределительные сети 0,4 кВ в Украине являются устаревшими и имеют чрезмерную протяженность. Если на подстанции установлено 230 В, то у удаленного потребителя напряжение может падать ниже допустимых значений и наоборот, у потребителей вблизи подстанции при низкой нагрузке, напряжение может превышать заданный диапазон", - пояснили в "Украинских распределительных сетях".

В компании обратили внимание, что соблюдение качества напряжения в сетях облэнерго зависит от уровней напряжения в магистральных сетях НЭК "Укрэнерго". В этих сетях также могут возникать проблемы из-за повреждений в результате вражеских обстрелов.

Нужны ли сетям дополнительные инвестиции

Любой инфраструктурный объект постоянно требует средств для поддержания уровня его работы и внедрения новых технологий. Так же с распределительными электросетями, операторы которых каждый год утверждают в НКРЭКУ инвестиционную программу, выполняют ее и отчитываются о состоянии выполнения.

"Инвестиции нужны не столько из-за самого изменения номинала с 220 на 230 вольт, сколько для обеспечения соответствия сетей требованиям стандарта по качеству напряжения", - прокомментировали РБК-Украина в "Украинских распределительных сетях".

По словам энергетиков, средств потребует замена парка трансформаторов, оборудования сетей классом напряжения 0,4 кВ и других составляющих.

Как новый стандарт повлияет на бытовые приборы

Современные бытовые приборы настроены на работу в широком диапазоне напряжения - часто от 200 до 240 вольт или даже 100-240 вольт, отмечают в "Украинских распределительных сетях", поэтому переход на 230 вольт для них не является проблемой.

"Проблемы могут возникать с очень старым оборудованием, но оборудование, спроектированное для работы на 220 вольт, имеет достаточный запас прочности и диапазон регулирования для работы при номинальном напряжении 230 вольт", - добавили в компании.

В "ДТЭК Сети" обратили внимание населения, которое пользуется реле напряжения, что приобрело особую популярность в период массовых отключений. "Если вы пользуетесь реле напряжения в доме, то учтите при настройке новый диапазон от 207 до 253 вольт", - прокомментировала РБК-Украина компания.

Какова ситуация в облэнерго, которые страдают от обстрелов

На прифронтовых территориях главной проблемой являются обстрелы, которые нарушают всю работу операторов сетей, поэтому, как отметили в "ДТЭК Сети", в таких областях основная проблема заключается не во внедрении нового стандарта, а в действиях врага.

В "Сумыоблэнерго" заблаговременно проанализировали состояние своих сетей и модернизировали оборудование на критических узлах электроснабжения. "Благодаря плановой подготовке, переход на новый стандарт состоится без дополнительной нагрузки на потребителей и без ухудшения качества услуг", - прокомментировали РБК-Украина в компании.

Однако, главным вызовом на Сумщине остаются обстрелы линий электропередачи и подстанций. "Это приводит к резким перепадам напряжения, что особенно критично для конечных потребителей, где стабильность и так уязвима", - сказали в "Сумыоблэнерго", добавив, что компания вынуждена временно запитывать потребителей по резервным линиям, что также приводит к колебаниям напряжения.

Энергетики пытаются как можно быстрее восстановить электроснабжение, но часто повреждения имеют место в 20-ти километровой зоне от границы. Работы в этом секторе связаны с особой опасностью для жизни и требуют разрешения от военных.