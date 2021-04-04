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Прямували до Італії: біля берегів Туреччини врятували понад сотню мігрантів

Новость на русском → Туреччина, Неділя 04 квітня 2021 19:54
Прямували до Італії: біля берегів Туреччини врятували понад сотню мігрантів Фото: врятовано 109 мігрантів (flickr.com/european_parliament)
Автор: Андрій Василюк

Туреччина врятувала щонайменше 109 шукачів притулку на борту несправного човна, який виявили в затоці біля провінції Ізмір. Контрабандисти хотіли доставити мігрантів до Італії.

Про це повідомляє агентство Анадолу.

В рамках розслідування, проведеного місцевими прокурорами, командування провінційної жандармерії, команди берегової охорони Туреччини та національна розвідувальна служба ініціювали спільну операцію та піймали човен саме тоді, коли він збирався вирушити з затоки Мердівенлі в районі Урли.

Повідомляється, що турецькі сили безпеки врятували на човні 109 шукачів притулку - громадян Афганістану та Ірану, включаючи вагітну жінку та дітей.

Чотирьох осіб було заарештовано за підозрою в організації незаконного перевезення.

Шукачів притулку було доставлено до провінційного управління з питань міграції після медичних перевірок та планових процедур.

За даними джерел агентства, була виявлена ​​несправність двигуна човна, що ставило під загрозу "подорож" в разі поганих погодних умов.

Шукачі притулку розповіли, що заплатили величезні гроші організаторам поїздки до Європи.

Туреччина є ключовим транзитним пунктом для шукачів притулку, які прагнуть потрапити до Європи, щоб розпочати нове життя. Багато з них тікають від війни та переслідувань.

Нагадаємо, 2 квітня патрульні катери Туреччини переслідували грецькі судна берегової охорони, які патрулювали район, намагаючись запобігати потраплянню мігрантів в Грецію. Після цього між Грецією і Туреччиною виник конфлікт.

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