"Направлен на ВВК". В одесском ТЦК рассказали о розыске Стерненко
В Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) официально объяснили ситуацию с розыском украинского общественного деятеля, блогера и волонтера Сергея Стерненко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ТЦК и СП в Facebook.
Что рассказали о розыске Стерненко в одесском ТЦК
В Одесском областном ТЦК и СП рассказали, что предоставляют официальное разъяснение:
- в связи с недавними публичными заявлениями Стерненко о его нахождении в розыске и попытками дискредитации деятельности ТЦК и СП
- во избежание манипуляций и искажения фактов
Отмечается, что активист "не сообщил о ряде важных деталей, которые существенно меняют понимание ситуации". Уточняется, что Стерненко:
- уже посетил Приморский РТЦК и СП
- оплатил административный штраф за нарушение правил военного учета
- направлен на военно-врачебную комиссию (ВВК)
"Эти факты свидетельствуют о том, что господин Стерненко был осведомлен о необходимости исполнения обязанностей как военнообязанного и принял соответствующие меры по урегулированию своего статуса", - пояснили в ТЦК.
Там напомнили, что "в своих публичных заявлениях господин Стерненко намекает на то, что его розыск является якобы "местью" из-за его критики военных структур.
"Такие обвинения безосновательны и имеют целью вызвать симпатию у общественности и сформировать негативное впечатление о работе ТЦК и СП", - считают в областном территориальном центре комплектования.
Учитывая это, в ТЦК отметили, что "военные институции действуют исключительно в рамках законодательства" (в частности, согласно статье 259 Кодекса Украины об административных правонарушениях и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим правила военного учета и мобилизационной подготовки).
В ТЦК призвали граждан "объективно воспринимать такие заявления и понимать, что наши действия направлены исключительно на обеспечение национальной безопасности и обороноспособности страны".
"Обращаемся к господину Стерненко и другим гражданам, которые сомневаются в правомерности действий ТЦК и СП, обращаться непосредственно в структурные подразделения Одесского областного ТЦК и СП для выяснения всех обстоятельств и устранения возможных недоразумений", - добавили в пресс-службе.
В заключение в ТЦК подчеркнули, что публичная критика и попытки дискредитации, основанные на манипулятивных утверждениях:
- не являются конструктивным способом разрешения ситуации
- подрывают общественное доверие к государственным институтам, стоящим на защите нашей страны
Пост Одесского областного ТЦК и СП (скриншот: facebook.com/OOTCKSP)
Напомним, ранее Сергей Стерненко сообщил, что неожиданно попал в "розыск" ТЦК в Одессе. Он уточнил, что узнал об этом не от правоохранителей, а из пророссийских медиа.
Активист предположил, что такая ситуация может быть "приветом" от армейской системы за критику и призывы провести реформу, которой требуют наши военные".
В итоге он подчеркнул, что будет "разбираться с этой интересной ситуацией".
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