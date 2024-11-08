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"Направлен на ВВК". В одесском ТЦК рассказали о розыске Стерненко

Пятница 08 ноября 2024 11:14
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"Направлен на ВВК". В одесском ТЦК рассказали о розыске Стерненко В Одесском областном ТЦК и СП объяснили ситуацию с розыском Стерненко (фото: facebook.com/sternenko)
Автор: Ирина Костенко

В Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) официально объяснили ситуацию с розыском украинского общественного деятеля, блогера и волонтера Сергея Стерненко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ТЦК и СП в Facebook.

Что рассказали о розыске Стерненко в одесском ТЦК

В Одесском областном ТЦК и СП рассказали, что предоставляют официальное разъяснение:

  • в связи с недавними публичными заявлениями Стерненко о его нахождении в розыске и попытками дискредитации деятельности ТЦК и СП
  • во избежание манипуляций и искажения фактов

Отмечается, что активист "не сообщил о ряде важных деталей, которые существенно меняют понимание ситуации". Уточняется, что Стерненко:

  • уже посетил Приморский РТЦК и СП
  • оплатил административный штраф за нарушение правил военного учета
  • направлен на военно-врачебную комиссию (ВВК)

"Эти факты свидетельствуют о том, что господин Стерненко был осведомлен о необходимости исполнения обязанностей как военнообязанного и принял соответствующие меры по урегулированию своего статуса", - пояснили в ТЦК.

Там напомнили, что "в своих публичных заявлениях господин Стерненко намекает на то, что его розыск является якобы "местью" из-за его критики военных структур.

"Такие обвинения безосновательны и имеют целью вызвать симпатию у общественности и сформировать негативное впечатление о работе ТЦК и СП", - считают в областном территориальном центре комплектования.

Учитывая это, в ТЦК отметили, что "военные институции действуют исключительно в рамках законодательства" (в частности, согласно статье 259 Кодекса Украины об административных правонарушениях и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим правила военного учета и мобилизационной подготовки).

В ТЦК призвали граждан "объективно воспринимать такие заявления и понимать, что наши действия направлены исключительно на обеспечение национальной безопасности и обороноспособности страны".

"Обращаемся к господину Стерненко и другим гражданам, которые сомневаются в правомерности действий ТЦК и СП, обращаться непосредственно в структурные подразделения Одесского областного ТЦК и СП для выяснения всех обстоятельств и устранения возможных недоразумений", - добавили в пресс-службе.

В заключение в ТЦК подчеркнули, что публичная критика и попытки дискредитации, основанные на манипулятивных утверждениях:

  • не являются конструктивным способом разрешения ситуации
  • подрывают общественное доверие к государственным институтам, стоящим на защите нашей страны

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Пост Одесского областного ТЦК и СП (скриншот: facebook.com/OOTCKSP)

Напомним, ранее Сергей Стерненко сообщил, что неожиданно попал в "розыск" ТЦК в Одессе. Он уточнил, что узнал об этом не от правоохранителей, а из пророссийских медиа.

Активист предположил, что такая ситуация может быть "приветом" от армейской системы за критику и призывы провести реформу, которой требуют наши военные".

В итоге он подчеркнул, что будет "разбираться с этой интересной ситуацией".

Читайте также, когда и как можно попасть в базу розыска ТЦК.

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