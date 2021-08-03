Нагадує ранній стрибок Falcon9: Китай завершив тестування маленької ракети Nebula M-1

Відомо, що ракета висотою 7,3 метра обладнана двигуном, який працює на гасі та рідкому кисні. Відповідне обладнання також використовується й в Nebula-1 - ракеті, яку Китай планує використовуватися задля доставки вантажу на сонячну-синхронну орбіту.

Цікаво, що недовготривале зависання в повітрі, компанія порівняла з розробкою та тестуванням ракети Falcon 9, яка належить SpaceX.

Як відзначив представник компанії, ракетний двигун для Nebula-M було виготовлено завдяки технологіям 3D-друку. Найближчим часом очікуються тестові польоти апарату на висоті 100 метрів.