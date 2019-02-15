НАЗК викликає Таруту для пояснень у справі про конфлікт інтересів

Крім Тарути для пояснень НАЗК викликало ще 9 високопосадовців

Национальное агентство по предотвращению коррупции вызывает кандидата в президенты Украины на выборах 2019 Сергея Таруту для объяснений по делу о конфликте интересов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Указано, что агентство осуществляет сбор фактических данных по признакам возможного нарушения требований закона "О предотвращении коррупции" по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, совместительства и совмещения, сообщению о существенных изменениях в имущественном состоянии, предоставлению ежегодной декларации.

"Приглашены 10 человек прибыть в Национальное агентство для дачи объяснений и при наличии оснований составления протоколов об административных правонарушениях по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов... Таруту Сергея Алексеевича, народного депутата Украины, 20-21 февраля в течение рабочего дня", - сказано в сообщении.

Кроме того, в агентство за нарушение конфликта интересов вызвали заместителя министра инфраструктуры Юрия Лавренюка (21 февраля в 10.00); депутата Южноукраинского городского совета Владимира Венгера (20 февраля в 10.00).

Для пояснения по поводу признаков непредоставления сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии:

первого заместителя министра юстиции Елену Сукманову 20 февраля в 11.00;

прокурора Киевской местной прокуратуры №5 Алену Скорикову 20 февраля в 10.00;

начальника отдела расследования, анализа и учета аварий и производственного травматизма Главного управления Гоструда в Харьковской области Виктора Горобца 19 февраля в 10.00;

заместителя начальника отдела разоблачения уголовных правонарушений в таможенной сфере оперативного управления ГУ ГФС в Винницкой области Олега Ловцова 19 февраля в 11.00.

Также по признакам нарушения ограничений по поводу совместительства и совмещения в агентство вызвали первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины Максима Нефьодова 20 февраля в 10.00. По признакам невыполнения законных требований нацагентства - Березанского городского председателя Киевской области Владимира Тимченко 21 февраля с 09.30 до 12.00 и по признакам несвоевременного представления ежегодной декларации за 2017 год - начальника отдела государственного экологического надзора (контроля) на таможенной территории Азовского моря Ирину Зиброву 19 февраля в 09.00.

"Национальное агентство отмечает, что неявка должностного лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях", - напомнили в НАПК.

Напомним, 29 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в президенты Украины на выборах-2019 Сергея Таруту.

Как писало РБК-Украина ранее, в октябре 2014 года экс-глава Донецкой областной государственной администрации Сергей Тарута победил на выборах Верховной рады в одномандатном избирательном округе №58 Донецкой области.